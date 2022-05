Lider społeczności żydowskiej w Odessie: Niemcy popełniły błąd. Zachód stworzył Putina

W bardzo mocny sposób o wieloletniej polityce Berlina wobec Rosji wypowiedział się w rozmowie z „Die Welt” przewodniczący Stowarzyszenia Żydowskich Więźniów Getta i Obozów Koncentracyjnych w Odessie Roman Schwarzman. Mężczyzna przeżył Holokaust, dziś obawia się, że Odessę zniszczą faszyści z Rosji. Wskazuje przy tym, że to Zachód stworzył Putina.

W 2021 roku prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier odznaczył Romana Schwarzmana Federalnym Krzyżem Zasługi. Dziś przewodniczący Stowarzyszenia Żydowskich Więźniów Getta i Obozów Koncentracyjnych w Odessie nie ukrywa swojego żalu do niemieckiego prezydenta.

- „Miałem zamiar zdjąć ze ściany zdjęcie ze Steinmeierem. Poparł Putina”

- podkreślił w rozmowie z „Die Welt”.

Schwarzman wskazuje, że zachodnie państwa również ponoszą odpowiedzialność za dzisiejszy dramat Ukrainy.

- „Niemcy lobbowały za budową Nord Stream 2. Niemcy do ostatniego dnia mówili: Boimy się. Jeśli dostarczymy broń, Putin nas zaatakuje. To był wielki błąd, wielkie zaniedbanie ze strony Niemiec i wszystkich krajów, które do dziś nie zrozumiały, że Ukrainę trzeba natychmiast wesprzeć. Putina nie da się powstrzymać. Jeśli będzie chciał, wciśnie przycisk”

- stwierdził.

- „To wy, Zachód, stworzyliście Putina”

- dodawał.

Schwarzman wskazał, że w czasie II wojny światowej bał się, że Odessę zniszczą Niemcy. Dziś boi się, że zniszczą ją rosyjscy faszyści.

- „W 1942 r. na obrzeżach Berlina, w pobliżu Wannsee, zebrali się przywódcy Wehrmachtu i podpisali protokół o Ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. Chodziło o wymordowanie 11 mln europejskich Żydów. Wszyscy wtedy milczeli i dzisiaj też wszyscy milczą”

- przypomniał.

„Protokół o Ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej jest dziś denazyfikacją narodu ukraińskiego”

- podkreślił.

