Likwidacja Izby Dyscyplinarnej. Prezydent: Składam projekt ustawy

Prezydent Andrzej Duda poinformował dziś o skierowaniu projektu ustawy dot. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Głowa państwa chce likwidacji Izby i możliwości przejścia orzekających w niej sędziów do innej, wybranej przez siebie izby SN.

- „Chciałem ogłosić fakt, który dla uczestników polskiej sceny politycznej, ściślej mówiąc myślę tutaj o liderach klubów i kół parlamentarnych, nie jest wielkim zaskoczeniem, albowiem kilka dni temu zasygnalizowałem wolę dokonania takiego kroku. A mianowicie polega on na tym, że składam do laski marszałkowskiej prezydencki projekt ustawy, a więc prezydencką inicjatywę ustawodawczą zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym”

- ogłosił na dzisiejszej konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda.

Wskazał, że jego inicjatywa ma umożliwić właściwe funkcjonowanie odpowiedzialności zawodowej w zawodach prawniczych, zwłaszcza sędziów.

- „Kwestie tej odpowiedzialności poprzez wydarzenia ostatnich lat, poprzez działania, które były podejmowane przez instytucje europejskie, ale także poprzez działania, które były podejmowane wewnątrz, krajowo, były zaburzone i wielokrotnie kwestionowane, co oczywiście nie przyczyniało się do porządku w naszym kraju, do stabilności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, ale też rzeczy bardzo dla mnie ważnej: poczucia tego wśród obywateli, że ta odpowiedzialność zawodowa osób ze stanu sędziowskiego, sędziów jest w sposób należyty, uczciwy i rzetelny egzekwowana. Było to w ostatnim czasie bardzo często podważane. I w moim osobistym przekonaniu wymaga to zdecydowanej naprawy”

- powiedział prezydent.

Wskazał, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego „działa w sposób zaburzony, nie wykonując de facto ustawowej swojej roli”.

- „Proponuję, żeby Izba ta została zlikwidowana, aby sędziowie, którzy dziś w tej Izbie orzekają, którzy zostali do niej powołani, mieli zgodnie z polską konstytucją możliwość, stworzoną przez I Prezesa SN, przejścia do wybranej przez nich innej Izby w SN, aby mieli także możliwość przejścia - jeżeli tak wybiorą - w stan spoczynku, bo taką możliwość przewiduje konstytucja”

- przekazał.

Prezydent proponuje też utworzenie w Sądzie Najwyższym Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Ma ona składać się z wybranych na zasadzie losowania 11 sędziów.

Prezydent podkreślił, że proponowany przez niego projekt ma umożliwić polskiemu rządowi zakończenie sporu z Komisją Europejską i odblokowanie Krajowego Planu odbudowy.

- „Zakończenia sporu, dlatego że ten spór nie jest potrzebny, dlatego że jesteśmy w trudnej sytuacji międzynarodowej”

- zaznaczył.

kak/wPolityce.pl