Liroy-Marzec o szczepieniach: Hitler też tak mówił

Gościem programu Onet Rano był dzisiaj były poseł Kukiz'15 Piotr Liroy-Marzec. Mówił między innymi o tym, że PSL zdradziło wszystko swoje ideały i już dawno powinno się rozpaść.

Wypowiedział się także w kwestii dość ostatnio drażliwej, a mianowicie na temat obowiązku szczepień. Kwestia jest po tym, jak prezydent Andrzej Duda wypowiedział się w tej sprawie i był atakowany przez obóz tzw. opozycji totalnej, Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego.

Liroy powiedział:

- Nie jestem za przymusowym szczepieniem. Nie jesteśmy Hitlerem. Wtedy się szczepiło. Jestem za dobrowolny szczepieniem

Dodał też:

- Jestem za tym, żeby świat szedł do przodu. Ale jak ktoś mówi „szczepcie się”, bo to dla dobra większości, to tak Hitler mówił. Uważam, że powinno się szczepić, ale nie zmuszać. Rozmawiam z moimi kolegami lekarzami, kolega pokazał, gdzie miejsce jest na jego ostatnie szczepionki – były w koszu. Nie jestem za przymusowym szczepieniem kogokolwiek. W tym wypadku demokracja nie istnieje, jak się zmusza do szczepień

mp/onet rano