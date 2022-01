Lokomotywy spalinowe znów na torach, bo … prąd jest za drogi

Jak dowiadujemy się z coraz większej ilości źródeł, na tory wracają lokomotywy spalinowe, ponieważ energia elektryczna jest zwyczajnie za droga. Najwidoczniej jest to efekt uboczny nieprzemyślanych reform ludzi niewłaściwie dbających o ochronę środowiska, czyli można to już śmiało powiedzieć – tak zwanych „ekologów”.

Czy taka sytuacja może być spowodowana nierozsądnym handlem pozwoleniami na emisję ETS, zielonym ładem oraz zwiększającym się uzależnieniem energetycznym Unii Europejskiej od surowców z Rosji?

Piotr Grabica z portalu spidersweb.pl w tekście tekście jest zdania, żena tory zaczną coraz częściej wyjeżdżać lokomotywy spalinowe, co ma być spowodowane kryzysem energetycznym.

Jak z kolei podaje portal tysol.pl, „lokomotywy spalinowe można od pewnego czasu oglądać na torach wielu europejskich krajów - przyczyną mają być rosnące ceny prądu, poprzez które dla przewoźników pokrywanie kosztów energii elektrycznej stało się nieopłacalne” – czytamy.

„Sektor energetyczny nie nadąża z przechodzeniem na odnawialne źródła energii i w rezultacie w całej Europie ceny prądu idą w górę, a realizowanie kursów staje się nieopłacalne” - pisze Grabica.

„Lokomotywy spalinowe wyjechały na tory, bo prąd jest za drogi. Ekologia łapie się za głowę i wyje z rozpaczy” - pisze dalej dziennikarz.

Zamiana lokomotyw na spalinowe ma wynikać – jak uważa – z faktu, że przewoźnicy nie chcą dopuścić do zbyt dużego wzrostu cen biletów, co wiązałoby się dla nich ze zmniejszeniem liczby pasażerów oraz ogromnymi stratami finansowymi.

The final departure of the day from Keighley, and the last departure for the 4f...a whistle full of happy farewells, tinged with a hint of sorrow... pic.twitter.com/1uK3QfWF6E