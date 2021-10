Małopolska kurator: Młodzi ludzie z czarnych marszów z czasem zrozumieją, że aborcja to nie prawo człowieka tylko mordowanie go

„Nastąpi taki czas, kiedy ci młodzi ludzie, w momencie - kiedy dotrze do nich prawdziwa wiedza - z całą pewnością zmienią swój stosunek do życia. Czyli zrozumieją, że aborcja to nie prawo człowieka, tylko mordowanie człowieka” - powiedziała małopolska kurator oświaty Barbara Nowak.

„To są bardzo mądrzy młodzi ludzie, zainteresowani docieraniem do prawdy” – zauważyła kurator. I dodała: „Powinna tutaj zacząć dominować, kwestia pewnego naukowego przekazu”.

„Jestem przekonana o tym, że potencjał młodzieży do spojrzenia pro–life jest dużo większy niż do tego głośnego, wrzaskliwego głoszenia aborcji jako prawa kobiety” – stwierdziła Barbara Nowak w rozmowie z niezalezna.pl.

Jednocześnie zauważyła ona: „Prawdą jest, że spora grupa młodzieży znajduje się od wpływem owych trendów ideologicznych. Do tego przyczyniły się chociażby te tak zwane „strajki kobiet” i cała ta sytuacja, jaka jest obecnie. Wiele złego przyniosła też izolacja dzieci i nauka zdalna. Bo dzieci bez ograniczeń korzystały z różnego rodzaju kanałów internetowych. W szczególności tych szkodliwych”.

ren/niezalezna.pl