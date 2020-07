Mama została pochowana bez poświęcenia trumny. Spadła w dół i tyle..

Rodzina zmarłej mieszkanki Jasionówki (woj. podlaskie) nie tak wyobrażała sobie jej pogrzeb. 75-latka zmarła w szpitalu w Mońkach. Choć kobieta miała kontakt z osobą zakażoną na koronawirusa, to wynik testu na jego obecność był ujemny. Dopiero w trakcie ostatniego pożegnania bliscy zmarłej przeżyli prawdziwy szok. Zadzwonił do nich lekarz, który kazał zamknąć trumnę i wyprosić żałobników, bo jak się okazało, test był jednak pozytywny! Bliscy zmarłej są oburzeni postawą odpowiedzialnych za pomyłkę pracowników sanepidu.

,,Mama została pochowana bez obecności bliskich. Bez poświęcenia trumny. Po prostu spadła w dół i została przysypana piachem. To takie upokarzające i bolesne” mówiła córka zmarłej, Agnieszka Roszko.

Informację o ujemnym wyniku nieboszczki lekarze dostali od pracowników sanepidu. Na tej podstawie lekarz podpisał akt zgonu i wydał ciało. - Zmarła była przyjęta do szpitala jako pacjent bezobjawowy, ale miała kontakt z zakażoną osobą. Niestety, nasz pracownik zaufał osobie z sanepidu i nie potwierdził uzyskanej informacji - tłumaczy w rozmowie z "Porannym" Marek Karp ze szpitala w Mońkach. Pracownicy sanepidu nie chcą mówić, co zawiodło.



,,Postąpiliśmy zgodnie z procedurami. Ile osób jest na kwarantannie? Nie mam czasu sprawdzać. Mamy dużo pracy. Pogrzeby i wesela to ogniska koronawirusa. Jeśli ktoś chce organizować takie uroczystości, musi się liczyć z konsekwencjami''- mówił Andrzej Berner, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach.

Rodzina jest oburzona postawą pracowników sanepidu. Najgorsze, że nikt nie chce wziąć odpowiedzialności za to, co się stało. Sanepid nawet nie chce wytłumaczyć, gdzie został wykonany test i dlaczego doszło do pomyłki. - Nie usłyszeliśmy jak dotąd nawet zwykłego słowa przepraszam - mówi córka zmarłej kobiety.

