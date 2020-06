Marszałek Sejmu: To od nas zależy przyszłość Polski

26.06.20, 20:20 Fot. screenshot - YouTube

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wygłosiła orędzie do Polaków, w którym podkreśliła wagę niedzielnych wyborów i zachęciła do wzięcia udziału w głosowaniu:

- „Wolne wybory to święto demokracji. To ten moment, gdy potwierdzamy, że żyjemy w demokratycznym, praworządnym i wolnym państwie. Mamy wybór i możemy go swobodnie wyrazić. To jest nasz głos za tym, jak ma wyglądać nasz kraj, nasze życie i nasza przyszłość. Choć różnimy się w poglądach i ocenach, jestem głęboko przekonana, że w tym demokratycznym akcie wyborczym zawsze kierujemy się dobrem Polski” -mówiła.

- „Wybierając konkretnego kandydata, będziemy decydować o tym, jak polskie sprawy przez najbliższe lata będą rozstrzygane, w którą stronę pójdziemy: czy będzie to droga rozwoju, bezpieczeństwa i troski o rodzinę, czy inny kierunek. To są Państwa decyzje - obywateli wolnego i suwerennego państwa Polski” – dodała.

Marszałek podkreśliła, że tegoroczne wybory odbywają się w wyjątkowych okolicznościach ze względu na pandemię koronawirusa:

- „Wydarzenia ostatnich miesięcy zapewne wpłyną na nasze wybory, doświadczeni tymi okolicznościami dużo ostrzej widzimy, jak wiele jako kraj i naród osiągnęliśmy w ostatnich latach i jak bardzo chcemy utrzymać dotychczasowy poziom i warunki naszego życia”.

Podkreślała, że obecny czas wymaga „współdziałania i wzajemnej troski, odwagi w decyzjach, spokoju oraz rozwagi w działaniu”.

- „Czas wyborów to czas najważniejszych decyzji, weźmy w nich udział, głosujmy, bierzmy los w nasze ręce, nie oddawajmy spraw dla nas najważniejszych walkowerem, miejmy poczucie, że o nas i o naszych najbliższych nie zdecydował ktoś inny. Wszyscy jesteśmy obywatelami, każdy głos jest tak samo ważny i potrzebny” – stwierdziła marszałek.

