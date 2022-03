Mateusz Morawiecki spotkał się z premierem Japonii

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się dziś w Brukseli z premierem Japonii Fumio Kishidą, z którym rozmawiał o sankcjach przeciwko Rosji.

- „Japonia jest zasadniczą częścią koalicji Wolnego Świata przeciwko brutalnej agresji Rosji na Ukrainę i innym zagrożeniom światowego pokoju. Dzisiaj miałam przyjemność poznać Fumio Kishidę. Omówiliśmy kolejne kroki, aby zakończyć rosyjską bezprawną wojnę przeciwko Ukrainie i inne sposoby pomocy Ukrainie w odbudowie”

- napisał premier Morawiecki po spotkaniu.

🇯🇵 is an essential part of the Free World coalition against Russia's brutal aggression on Ukraine, and other threats to global peace. Today I had the pleasure of meeting @kishida230. We discussed the next steps to end🇷🇺 lawless war against 🇺🇦and other ways to help Ukraine recover