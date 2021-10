Migranci o przerażających praktykach Białorusinów

„Białoruskie służby zabierają migrantom pieniądze i dokumenty oraz zmuszają ich do nielegalnego przekraczania polskiej granicy” – podkreśla Ministerstwo Obrony Narodowej. Twierdzenie to potwierdza opublikowany przez resort film, na którym sami migranci opowiadają o szokujących działaniach białoruskiego reżimu.

Sprowadzani na Białoruś w ramach operacji „Śluza” migranci opowiadają w jaki sposób są traktowani przez białoruskie służby. Migrantom odbierane są dokumenty.

- „W tej chwili nie mamy paszportu, policja zabrała nasze paszporty, oni przechwycili nasze paszporty”

- opowiada mężczyzna z Iraku.

Podkreśla, że białoruskie służby zmuszają migrantów do przekroczenia granicy Unii Europejskiej i nie pozwalają na powrót do kraju.

- „Tak i my zaświadczymy o tym. Jeśli chcesz, my zaświadczymy o tym dla telewizji. Możemy to wyjaśnić w telewizji”

- mówi imigrant.

Białoruskie służby zabierają migrantom pieniądze i dokumenty oraz zmuszają ich do nielegalnego przekraczania polskiej granicy. pic.twitter.com/oZYjnDn9fc — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 14, 2021

Straż Graniczna opublikowała natomiast nagranie, na którym Irakijka przestrzega swoich rodaków.

- „Przekraczanie granicy w ten sposób jest bardzo ciężkie, niebezpieczne”

- przekonuje kobieta.

Wskazuje, że oszukuje się ich wmawiając, że Polska chętnie przyjmuje migrantów zmierzających przez Białoruś.

Jak wyjaśnia Straż Graniczna, kobieta przebywa w ośrodku dla cudzoziemców, nie chce jednak ubiegać się o azyl w Polsce, ponieważ celem jej podróży były Niemcy. W związku z tym planuje wrócić do swojego kraju.

Obywatelka Iraku apeluje do swoich rodaków, aby nie wierzyli obietnicom służb białoruskich🇧🇾.

Kobieta obecnie przebywa w ośrodku dla cudzoziemców.Zrezygnowała z ubiegania się o ochronę w Polsce, gdyż celem jej podróży były Niemcy. Cudzoziemka chce wrócić do swojego kraju. pic.twitter.com/vn3sIDz2pc — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 14, 2021

Inne nagranie pojawiło się na profilu Wojsk Obrony Terytorialnej. Widzimy na nim migrantów eskortowanych przez białoruskich pograniczników do puntu poboru wody.

Migranci eskortowani przez funkcjonariuszy białoruskiej Straży Granicznej do punktu poboru wody.#terytorialsi #SilneWsparcie pic.twitter.com/vTPwcclhEq — Terytorialsi - Zawsze gotowi, zawsze blisko! (@terytorialsi) October 14, 2021

kak/Twitter, Wprost.pl