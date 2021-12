Min. Niedzielski ogłosił nowe obostrzenia

Od 1 marca medycy, nauczyciele oraz pracownicy służb mundurowych będą musieli obowiązkowo zaszczepić się przeciwko koronawirusowi. Pracodawcy natomiast będą mieli prawo sprawdzenia pracowników covidowymi testami – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

„Jesteśmy bliscy finiszu w pracach nad projektem klubu PiS. Zmodyfikowaliśmy go. Pracodawca będzie mógł oczekiwać od pracownika wyniku darmowego testu na covid-19” – oświadczył szef resortu zdrowia.

Kolejny ważny element nowych regulacji stanowią „obowiązkowe szczepienia dla wybranych grup pracowniczych. Będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek dla 3 grup: medyków, nauczycieli oraz służb mundurowych” – oznajmił minister Niedzielski.

Od 15 grudnia czekają nas również obniżone do 30 proc. limity w restauracjach, barach i hotelach (zwiększenie limitów wyłącznie dla osób zaszczepionych zweryfikowanych przez przedsiębiorcę), do 30 proc. obłożenia w kinach, teatrach, obiektach sportowych, sakralnych (zwiększenie tego limitu może być tylko i wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę) oraz do 75 proc. w transporcie zbiorowym.

Dodatkowo również od 15 grudnia zamknięte będą dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia oraz zaczną obowiązywać testy dla współdomowników osób chorujących na COVID-19 (bez względu na posiadany certyfikat covidowy). Od 20 grudnia do 9 stycznia nauka w szkołach podstawowych i średnich przebiegać będzie w trybie zdalnym. Natomiast w dniach 31 grudnia - 1 stycznia ograniczenie liczebności klientów w lokalach zamkniętych ma wynosić do maksymalnie 100 osób, z wyłączeniem tych zaszczepionych.

„Sytuacja się ustabilizowała, liczby są na zbliżonym poziomie. Ten scenariusz, gdy liczba się będzie utrzymywała, a nie malała, będzie poważnym zagrożeniem. To jest sytuacja niepokojąca” – skonkludował Adam Niedzielski.

Minister zdrowia ostrzegł również, iż „omikron został na forum Unii Europejskiej określony jako bardzo poważne zagrożenie, które może doprowadzić do V fali”.

ren/TVP Info