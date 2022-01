Minister Kamiński: Wiosną może nastąpić kolejny potężny atak na polską granicę

„Nasi funkcjonariusze, trwając na posterunkach w zimnie, w nocy, mimo zmęczenia narastającego przez tygodnie, mogą być z siebie dumni, a ja jestem dumny z nich. Podkreślam jednak: to nie koniec, wiosną może nastąpić następny potężny atak. Dlatego robimy wszystko co w naszej mocy, by wzmacniać siły gotowe do akcji, zbudować zaporę” – przestrzegł minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński.

„Pokazaliśmy, że nie jest prawdą iż uderzenie tego typu nie może spotkać się ze zdecydowaną odpowiedzią. Słyszę od wielu unijnych ministrów spraw wewnętrznych słowa uznania. Oni na co dzień tą tematyka się zajmują i rozumieją skalę wyzwania przez jakim stanęliśmy, umieją ocenić środki jakie skutecznie uruchomiliśmy do obrony i wiedzą, że pokazaliśmy determinację, nie ulegliśmy presjom zewnętrznym i wewnętrznym. Mamy ich pełne poparcie” – powiedział minister Kamiński w wywiadzie udzielonym portalowi wpolityce.pl.

„Gdyby zostały przełamane granice Polski i państw bałtyckich, to pierwsza ofiarą chaosu i bezprawia byłyby nasze państwa, ale chwilę potem dotknęłoby to całą Europę. Ci ludzie przecież natychmiast by się pojawili w wielu krajach Unii. W liczbie, w przypadku otwarcia granicy, niemożliwej do oszacowania, ale ogromnej. Większość z nich deklarowała, że interesuje ich Francja, Niemcy, Włochy” – stwierdził szef MSWiA.

„Podobne do naszych problemy maja Grecja i Cypr. Może nie mają naprzeciw siebie tak brutalnego dyktatora jak my, nie ma w tle Rosji, ale niestety Turcja też wykorzystuje kwestie migracyjne dla celów politycznych” – zauważył Mariusz Kamiński.

„Jeśli Schengen będzie dziurawe na zewnątrz, prędzej czy później któreś państwo nie wytrzyma i cały system przestanie działać. Granice wewnętrzne są otwarte, ale warunkiem tego jest szczelność zewnętrznych. Przeciek w jednym miejscu naraża każde z państw. Dlatego to problem nie tylko państw granicznych, ale wszystkich” – ocenił były szef CBA.

„Polska nigdy nie odmówi pomocy uchodźcom, co pokazaliśmy przyjmując - jak szacujemy - 15 tysięcy ludzi uciekających przez represjami. Także z Afganistanu wywieźliśmy około tysiąca osób zagrożonych w państwie Talibów za współpracę z państwami zachodnimi. Ale to co innego niż brutalny, cyniczny atak zorganizowany przez Łukaszenkę. Zresztą, w zemście za naszą pomoc dla narodu białoruskiego” – tłumaczył minister spraw wewnętrznych.

„Litwini zostali bardzo mocno zaatakowani w lipcu, potem atak poszedł na Polskę. Uważam, że było to przesunięcie świadome. Ktoś podjął decyzje, że ma być złamane państwo polskie. Ale daliśmy radę, państwo polskie zdało ten trudny egzamin, obroniliśmy się, a Łukaszenka nie osiągnął żadnego ze swoich celów, odbił się od naszych granic. Nasi funkcjonariusze, trwając na posterunkach w zimnie, w nocy, mimo zmęczenia narastającego przez tygodnie, mogą być z siebie dumni, a ja jestem dumny z nich. Podkreślam jednak: to nie koniec, wiosną może nastąpić następny potężny atak. Dlatego robimy wszystko co w naszej mocy, by wzmacniać siły gotowe do akcji, zbudować zaporę” – skonstatował minister Kamiński.

ren/wpolityce.pl