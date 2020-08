Minister Ziobro ostro: Politycy opozycji stoją po stronie bandytyzmu!

„Politycy opozycji stoją po stronie bandytyzmu, a obrona bandytyzmu jest rzeczą niesłychaną” – powiedział dziś w trakcie konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odnosząc się do brania przez opozycję w obronę aresztowanego działacza LGBT, który jest podejrzany o atak na działacza pro life i zniszczenie ciężarówki.

Dalej Ziobro podkreślił, apelując do opozycji:

„[…] wzywam ich do tego, by przeprosili funkcjonariuszy służb, a przede wszystkim człowieka, który został zaatakowany”.

Jak zaznaczył, organy ścigania w tej sprawie zrobiło wszystko to, co do nich należy i do nakazuje polskie prawo:

„Podjęły postępowanie, ustaliły sprawców i doprowadziły do zatrzymań, zostały skierowane wnioski o tymczasowe aresztowanie i niezawisły sąd tymczasowe aresztowanie zastosował”.

W trakcie konferencji prasowej szef resortu odtworzył też film, na którym zarejestrowano całe zajście i podkreślił, że u każdego przyzwoitego człowieka powinno to budzić odruch potępienia”.

Dodał, że politycy opozycji:

„[…] nie stoją po stronie prawa, nie stoją po stronie niezawisłych sądów, nie stoją po stronie napadniętego, bezbronnego człowiek”.

Zamiast tego – mówił minister – stają oni po stronie bandytyzmu oraz chuligaństwa. Stwierdził, że nie sądził, że dojdzie w Polsce do czasów, w których politycy opozycji nie będą się wstydzili mówić takich słów jakie mówią i kierować zarzutów pod adresem policji, prokuratury czy sądów, które tak wychwalali pod niebiosa.

Dodawał:

„Tu mamy do czynienia z przestępstwem, z kryminalnym, z zuchwałym chuligańskim zachowaniem. Jakiekolwiek byłyby pobudki tego zachowania, to zasługuje ono na zdecydowaną reakcję ze strony państwa i państwo reaguje właściwie”.

dam/PAP,Fronda.pl