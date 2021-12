Ministerstwo Zdrowia: pierwszą dawkę szczepionki przyjęło 208 tys. dzieci

"Spośród 304 tys. zarejestrowanych na szczepienie dzieci w wieku 5-11 lat, pierwszą dawkę przyjęło już 208 tys." - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Szczepienia przeciw COVID-19 dzieci od 5 do 11 lat rozpoczęły się w Polsce 16 grudnia. Są wykonywane preparatem Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej. Kwalifikację do szczepienia dzieci wykonuje lekarz z ważnym prawem wykonywania zawodu, również lekarz stażysta i lekarz rezydent.

Szczepienie ma schemat dwudawkowy, zaś między podaniem dawek ma miejsce co najmniej 21-dniowy odstęp.

W przypadku osób z ciężkimi zaburzeniami odporności podawana jest także dawka trzecia (przypominająca).

jkg/pap