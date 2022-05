Mocne przesłanie zakonnicy do Bidena: Jesteś na drodze do piekła! Jesteś pionkiem diabła!

Popularna w Stanach Zjednoczonych benedyktynka Matka Miriam ostrzegła prezydenta swojego kraju, deklarującego się jako katolik - Joe Bidena, że popierając zabijanie dzieci nienarodzonych znajduje się na prostej drodze do piekła.

„Ktoś musi powiedzieć naszemu prezydentowi, że jest na drodze do piekła” – stwierdziła amerykańska benedyktynka i dodała: „Popierasz mordowanie dzieci i mówisz „moja wiara to sprawa prywatna” i popierasz mordowanie dzieci. Jesteś w drodze do piekła, to jedyny wniosek. Jesteś całkowicie zwiedziony, jeśli myślisz, że możesz żyć swoją katolicką wiarą lub nazywać siebie katolikiem. Nie jesteś katolikiem i nie jesteś na drodze do nieba” .

Matka Miriam zwróciła się również bezpośrednio do prezydenta Bidena, oznajmiając mu: „Jesteś pionkiem diabła”. „Musisz pokutować i nawrócić się, podobnie jak wszyscy”, który „kupili tę ciemność i to zło” – apelowała zakonnica.

„Każdy prawodawca, biskup i ksiądz, który popiera LGBTQ, homoseksualizm, tak zwane „małżeństwo” tej samej płci, ideologię gender, zmianę płci i to wszystko, stawia się na drodze do piekła, każdy z was, chyba że będziecie pokutować” – przekonywała Matka Miriam.

Benedyktynka skonstatowała, że nie wyraża swojej opinii, lecz przytacza odwieczne nauczanie Kościoła, które w tak fundamentalnych sprawach, jak kwestia ochrony ludzkiego życia czy też grzech sodomski jest bardzo jednoznaczne.

ren/lifesitenews.com