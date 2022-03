Modernizacja armii. Rząd chce zmian w Konstytucji

Rzecznik rządu Piotr Müller przedstawił na dzisiejszej konferencji prasowej propozycje rządu dot. zmian w Konstytucji. Miałyby one umożliwić modernizację armii i konfiskatę majątków rosyjskich oligarchów.

O propozycjach premier Mateusz Morawiecki będzie dziś rozmawiał z przedstawicielami opozycji parlamentarnej.

- „Po pierwsze – w sytuacji, kiedy Rosja grozi bezpośrednim atakiem na inne kraje Unii Europejskiej, grozi atakiem również na Polskę, na państwa bałtyckie, to polskim obowiązkiem jest przygotowanie armii w tempie błyskawicznym. Dlatego proponujemy, aby z reguł finansowych wyłączyć finansowanie wojska”

- przekazał Müller.

Drugą kwestią wymagającą zmian w ustawie zasadniczej jest konfiskata majątków rosyjskich oligarchów. Trzecia zaprezentowana przez rzecznika rządu propozycja nie wymaga zmian w Konstytucji. Dotyczy wprowadzenia dodatkowego opodatkowania dla podmiotów, które kontynuują działalność w Rosji.

- „W taki sposób, aby nie było przyzwolenia na to, że na terytorium Federacji Rosyjskiej podmioty nadal funkcjonują, ale nie ponoszą konsekwencji w naszym kraju. Ma to być jasny sygnał, że nie ma zgody na to, aby korporacje międzynarodowe zasłaniały się pieniędzmi w sytuacji, kiedy te środki finansują machinę wojenną Rosji”

- argumentował polityk.

kak/Polsat News, DoRzeczy.pl