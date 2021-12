Mroźne święta. Nawet -20 stopni Celsjusza!

W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia w całej Polsce będzie mroźno. W Karpatach temperatura spadnie nawet do -20 stopni. Ponadto spodziewać się można opadów śniegu. Powinni także uważać kierowcy - na polskich drogach może być bardzo ślisko.

- Nad Polską zacznie rozbudowywać się klin wyżowy. Opady śniegu wystąpią na północy kraju oraz na krańcach południowych. Najsilniejsze wystąpią w obszarach podgórskich - powiedział synoptyk IMGW Karol Walczak.

W rejonach podgórskich spaść może do 10 cm śniegu. Na północy Polski spadnie od 3 do 5 cm śniegu. Z kolei w środkowej części kraju będzie słonecznie.

IMGW podaje także, że sobotnia noc będzie bardzo zimna. Średnia temperatura w kraju wyniesie -10 stopni Celsjusza, a w Karpatach spadnie nawet do -20 stopni.

Dziś słonecznie, na krańcach południowych i północnych więcej chmur i tam opady śniegu. W Karpatach spadnie do 10 cm

Na termometrach od -5°C na wschodzie do 0°C, 1°C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu w porywach do 55 km/h, możliwe zamiecie i zawieje śnieżne#IMGW pic.twitter.com/o0TjZUUyqK