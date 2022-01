Muller: UE chce przenieść koszty transformacji energetycznej na mniej zarabiających. Nie akceptujemy tego

Rzecznik polskiego rządu Piotr Muller uważa, że unijny pakiet Fit for 55 jest „szkodliwy dla przeciętnego obywatela, dla niego oznacza to podwyższenie kosztów”.

„Ta UE, która miała być solidarna de facto chce przenieść koszty transformacji energetycznej na mniej zarabiających, my nie możemy się na to zgodzić. I widzę, że też inne kraje obserwują to, że to będzie nie tylko dla nas problem, ale i dla ich społeczeństw” – powiedział rzecznik rządu na antenie TVP Info.

„Jeżeli mają za to płacić biedniejsi czy średniozamożni, to jest to polityka, której nie akceptujemy. Jeżeli mają za to zapłacić np. korporacje międzynarodowe w ramach podatków, które powinny płacić w UE, to jestem jak najbardziej za” – skonstatował Muller.

ren/PAP