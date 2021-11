Najbardziej zaszczepiony kraj Europy ogłasza… stan klęski żywiołowej z powodu galopującej epidemii!

Portugalia, europejski lider wśród krajów wdrażających szczepienia obywateli przeciwko koronawirusowi, w której aż 88 proc. mieszkańców zostało zaszczepionych choć jedną, a blisko 87 proc. kompletem dwóch dawek preparatu antycovidowego, właśnie ogłosiła stan klęski żywiołowej i nowy pakiet restrykcji z powodu galopującego rozwoju epidemii.

Premier Antonio Costa już zapowiedział, że od 1 grudnia do Portugalii przylecieć będą mogły wyłącznie osoby z aktualnym negatywnym wynikiem testu na obecność SARS-CoV-2. Złamanie tej zasady ma skutkować drastycznymi karami dla linii lotniczych w wysokości 20 tys. euro za każdego pasażera, który przybył do tego kraju bez ważnego testu. Również do portugalskich restauracji, na dyskoteki, stadiony, a nawet do szpitali będą mogły dostać się wyłącznie osoby z negatywnym testem antycovidowym.

Costa już zapowiedział, że konieczne będzie również drastyczne ograniczenie kontaktów międzyludzkich w okresie bożonarodzeniowym oraz noworocznym. Portugalski premier oznajmił także, iż od początku nowego roku obowiązkowa będzie praca zdalna a na tryb nauki zdalnej przejdą również szkoły.

Pomimo wyszczepienia przygniatającej większości społeczeństwa Portugalia odnotowuje w ostatnich dobach rekordowe dla niej, kilkutysięczne wyniki nowych zachorowań na koronawirusa.

