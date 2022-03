"Nie będzie już miłosierdzia" – oświadczyli żołnierze ukraińskich jednostek specjalnych

W ręce armii Ukrainy dostały się dokumenty planowe jednej z jednostek batalionu taktycznego 810. oddzielnej brygady morskiej Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej. Zawierają one mapę, zadania bojowe, tabelę połączeń, tabele sygnałów kontrolnych, ukryte tabele zarządzania. Wynika też z nich jasno, że rosyjscy żołnierze mówiąc o tym, że byli wprowadzani w błąd, że jadą na szkolenie – zwyczajnie kłamali. Nie pozostało to bez echa w reakcji ukraińskich żołnierzy.

Dowództwo Sił Specjalnych Operacji Ukrainy ostrzegło właśnie, że ulegnie zmiana taktyki. Wojsko ukraińskie stwierdziło, że od tej pory nie będzie darować życia schwytanym artylerzystom.

Swój komunikat Dowództwo Sił Specjalnych Operacji (SSO) Ukrainy opublikowało na Facebooku i zaadresowało go do rosyjskiej artylerii. Takie stanowisko dowództwa wynika z faktu brutalny ostrzału przez rosyjską artylerię ludności cywilnej i miast.

„Strzelacie do celów, których nie widzicie. Nie widzicie małych dzieci, starców, domów, przedszkoli, szkół i szpitali - to wszystko są tylko cele. Ale uwierzcie nam: nigdy nie będzie wam łatwiej, śmiecie. Mamy już informacje o was. Teraz nie będzie więcej schwytanych rosyjskich artylerzystów. Ani miłosierdzia, ani "proszę, nie zabijaj, poddaję się" – czytamy w oświadczeniu ukraińskich sił specjalnych.

mp/facebook/media