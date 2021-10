Niedzielski: koniec wakacji maseczkowych

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił powrót do ścisłego egzekwowania obowiązku noszenia maseczek, zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych.

Od dłuższego czasu można w Polsce zaobserwować systematyczny wzrost liczby zakażeń koronawirusem.

Dzisiaj liczba nowych przypadków wyniosła 1362.

Niedzielski zapowiedział w związku z tym bardziej surowe zasady egzekwowania obostrzeń sanitarnych.

- Jesteśmy w sytuacji, kiedy czwarta fala się rozwija. Nie można dopuścić do tego, żeby dać jej pole do popisu, to znaczy żeby ta dynamika wzrostu zakażeń była wysoka. To wymaga od nas zarówno zaangażowania w akcję szczepień, ale to również wymaga od nas świadomej postawy. Świadomej postawy, która w tej chwili powinna właśnie priorytetowo traktować stosowanie tych podstawowych reguł zabezpieczenia - mówił Niedzielski.

- Myślę, że po tym okresie takiego wakacyjnego rozluźnienia, pewnej dyscypliny sanitarnej, będziemy wracali do ścisłego egzekwowania obowiązku noszenia maseczek przede wszystkim w pomieszczeniach zamkniętych - zapowiedział Niedzielski.

- Chciałem zaapelować do włodarzy miast, do samorządowców, do wójtów, do wszystkich osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie czy straż miejskich czy innych służb, które mogą egzekwować kwestie noszenia maseczki, żeby właśnie stało się to pewnym priorytetem działania w najbliższym czasie, bo to szczepienia i stosowanie tych zasad ochrony w postaci DDM umożliwią nam stosunkowo łagodniejsze przechodzenie tej czwartej fali - powiedział.

Niedzielski zapowiedział również masowe testy przeciwko koronawirusowi. Zaapelował o poddawanie się testom.

- Bardzo ważnym jest, żeby w tej sytuacji, która się systematycznie pogarsza, testować, testować się na skalę masową. Nie unikać testowania, no i oczywiście nie lekceważyć objawów - stwierdził.

jkg/300polityka