Niedzielski zapowiada obostrzenia w związku z Omikronem

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział wprowadzenie od początku grudnia obostrzeń w związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa o nazwie Omikron.

W rozmowie na antenie Radia Plus Niedzielski poinformował,że na dzisiaj na godzinę 11 zwołano posiedzenie sztabu kryzysowego.

- Zaprosiłem do tego sztabu zarówno ministra Saczkę, czyli Głównego Inspektora Sanitarnego, jak i pana Grzegorza Juszczyka, czyli szefa Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - powiedział Niedzielski.

Przedmiotem posiedzenia sztabu będzie wprowadzenie obostrzeń. Niedzielski odmówił jednak komentarza dotyczącego konkretnych decyzji.

- Zamknięcie szkół nie wchodzi w grę, raczej myślimy o takich ruchach, które będą wyraźnym sygnałem mówiącym o tym, że rośnie ryzyko, bo pojawiło się w otoczeniu nowe zagrożenie w postaci Omikrona - powiedział Niedzielski.

Odniósł się co do kierunku możliwych obostrzeń. - Na przykład limity, ale to musimy sobie dzisiaj przemyśleć dokładnie - powiedział.

Wskazał, że będą także pewne zmiany w zakresie podróżowania do Polski. - Na pewno będziemy chcieli kwarantannować osoby, które przyjeżdżają z krajów, gdzie odnotowano Omikron - powiedział. Dodał, że trwają obecnie prace nad sporządzeniem listy tych krajów. Z kwarantanny najprawdopodobniej będzie zwalniać szczepienie.

- Będziemy stosowali raczej to rozwiązanie, że szczepienia zwalniają, choć nie do końca wiemy, jaka jest interakcja nowego wariantu ze szczepieniami. Trzeba działać bardzo pilnie, te uszczelnienia granicy będą od początku grudnia - ocenił Niedzielski.

