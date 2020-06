Niemcy: Szefowa organizacji kobiet katolickich popiera aborcję i Planned Parenthood

25.06.20, 15:10 Fot. suparna sinha via Flickr, CC BY-SA 2.0

Maria Flachsbarth, która od roku 2011 jest przewodniczącą Niemieckiej Federacji Kobiet Katolickich, wyraziła poparcie dla „praw reprodukcyjnych” oraz aborcji, a także inicjatywy „SheDecides” (Ona Decyduje), którą także wspiera Planned Parenthood. Flachsbarth jest członkinią Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej oraz Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich, który zaangażowany jest w kontrowersyjny proces synodalny w niemieckim Kościele.

W imieniu niemieckiej działaczki wypowiedziała się rzeczniczka Federalnego Ministerstwa ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, dla którego Flachsbarth pracuje jako parlamentarny sekretarz stanu. Rzeczniczka potwierdziła jej poparcie dla „SheDecides”, a także wyraziła pochwałę zarówno samej inicjatywy, jak i Planned Parenthood za „poważne przyczynienie się do redukcji wskaźnika śmiertelności w krajach rozwijających się poprzez pomoc medyczną dla matek i dzieci w czasie ciąży i narodzin”. Rzeczniczka nie wspomniała jednak o tym, że jednocześnie organizacja ta jest największym zagrożeniem dla życia dzieci nienarodzonych.

Rzeczniczka stwierdziła, że „SheDecides” to inicjatywa mająca na celu umożliwienie kobietom m.in. życia w godności, co wiąże się także z dostępem do „podstawowych medycznych usług seksualnych i reprodukcyjnych oraz samostanowieniem co do własnego ciała”. Dąży ona do zapewnienia „bezpiecznej aborcji” oraz pomocy w przypadku komplikacji po „niebezpiecznej aborcji”.

Flachsbarth przekazała też przez rzeczniczkę, że zawsze była „zaangażowana w ochronę życia”, a „aborcja nigdy nie jest środkiem planowania rodziny. W indywidualnych przypadkach może być ostatnią ucieczką”. Sama w podobnym duchu wyraziła swoje „katolickie” podejście 19 VI w oświadczeniu na własnej stronie internetowej. Niemiecka działaczka katolicka zdaje się nie brać pod uwagę wyraźnego potępienia aborcji przez Kościół, o czym mówi Katechizmi Kościoła Katolickiego. Wielokrotnie przeciw zabijaniu nienarodzonych wypowiadał się też papież Franciszek.

Poparcie Flachsbarth dla Planned Parenthood zostało skrytykowane przez innych członków Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej. Hubert Hüppe, polityk tej partii, oskarżył Flachsbarth o to, że jest „rzeczniczką lobby aborcyjnego”.

jjf/catholicnewsagency.com