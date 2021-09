Nietypowe teksty na zaproszeniach ślubnych. Jak poinformować gości o specjalnych życzeniach państwa młodych?

Wypisywanie zaproszeń bywa dla par młodych sporą zagwozdką. Bo jak przekazać gościom informacje o preferencjach w kwestii prezentów czy dress code'u w kulturalny, a jednocześnie klarowny sposób? Są na to sposoby! Oto kilka pomysłów, którymi można się zainspirować.

Jak wypisać imiona i nazwiska zaproszonych gości? Jak je odmieniać? Kiedy wręczyć zaproszenia? Czy robić to osobiście? Ile kosztują zaproszenia na ślub? Ile wcześniej zapraszać gości na wesele? Pytań związanych z tematyką zaproszeń ślubnych jest mnóstwo i wcale nie jest łatwo na nie odpowiedzieć. Również kwestia przekazywania informacji związanych z preferencjami państwa młodych bywa problematyczna. Pary nie wiedzą, w jaki sposób przemycić informacje na zaproszeniu w taki sposób, by wyrazić się jasno, a jednocześnie nie złamać zasad savoir-vivre. Z naszym przewodnikiem będzie to znacznie łatwiejsze!

Jak prawidłowo wypisać zaproszenia ślubne?

Zawiłości języka polskiego często przyprawiają młode pary o zawrót głowy. Zasady związane z odmianą polskich nazwisk mogą sprawić sporo trudności nawet osobom świetnie posługującym się rodzimym językiem. Czy należy odmieniać nazwiska na zaproszeniach? Jak podpowiada na swoim blogu artMA:

Odpowiedź jest jedna – jak najbardziej trzeba! Język polski wymaga odmiany przez przypadki – z drobnymi wyjątkami, do jakich należą leksemy, jak choćby „kakao” czy „tabu” i „menu”. W absolutnej większości przypadków należy deklinować, korzystając z określonych końcówek fleksyjnych. Ta zasada dotyczy również nazw własnych i nazwisk, które także odmieniamy przez przypadki.

Gdy mamy styczność z typowym imieniem i nazwiskiem kończącym się na „-ski” czy„-ska”, sprawa jest dość oczywista. Naturalne jest, że Ewa Kowalska będzie zapraszana w formie odmienionej – a więc „zapraszamy Ewę Kowalską". Trudniej jest w przypadku takich nazwisk, jak „Nowak” – bo zaprasza się wtedy już „Ewę Nowak i Jana Nowaka”, ale „Ewę i Jana Nowaków”.

Treść można wypisać samodzielnie bądź wykorzystać gotowe sentencje na zaproszenia ślubne. Warto rozważyć wplecenie w treść cytatów czy wierszy. To świetny sposób na nadanie zaproszeniom wyjątkowego charakteru.

Jak poinformować gości weselnych o preferowanych prezentach?

Wplecenie w treść zaproszenia informacji o preferowanych prezentach nie jest proste. Tak naprawdę goście w ogóle nie mają obowiązku wręczania żadnych prezentów – jest to niepisana zasada. Bezpośrednia prośba o pieniądze może być odebrana jako faux-pas. Aby poprosić gości o pieniądze, możecie na przykład użyć zwrotu w stylu „Drodzy goście, jeśli chcecie nas czymś obdarować, będziemy niezmiernie wdzięczni za wybór kopert”. Jeśli para młoda ma konkretny cel – na przykład zbiera na podróż dookoła świata – warto o tym wspomnieć. Goście z pewnością będą dumni, że mogą wesprzeć nowożeńców w realizacji celu.

Prośbę najlepiej umieścić na samym dole. Wybór mniejszego, delikatniejszego fontu sprawi, że przekaz będzie nieco delikatniejszy. Można wykorzystać również piktogramy. To świetny sposób na przemycenie informacji w subtelny sposób.

Jak poinformować gości weselnych o noclegu i dress-codzie?

W przypadku określonego dress-code'u i noclegu warto zasygnalizować gościom prośbę, czy daną informację nie tylko za pośrednictwem słownego przekazu, ale również odpowiedniego doboru stylu zaproszenia, wykorzystania piktogramów, czy dopisaniu takiej informacji na kartkach zaproszenia. Przykładowo, jeśli wesele ma dress-code lata dwudzieste, warto wybrać zaproszenia ślubne w takim stylu – z efektownymi, złoconymi ornamentami czy koronką. Dzięki temu całość zachowa spójność.