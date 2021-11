Niewzruszone poparcie. USA zobowiązały się zapewnić niepodległość i integralność Ukrainy

Zastępca sekretarza stanu USA ds. politycznych Victoria Nuland po spotkaniu z ministrem obrony Ukrainy Ołeksijem Reznikowem napisała na Twitterze, że: „Zaangażowanie USA na rzecz niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy jest niewzruszone”.

Tę samą tezę powtórzył szef Pentagonu

Wsparcie Stanów Zjednoczonych dla obrony, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy pozostaje niewzruszone, a Waszyngton uważnie obserwuje ruchy wojsk rosyjskich wokół Ukrainy – oświadczył sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin przed spotkaniem z ministrem obrony Ukrainy Ołeksijem Reznikowem, informuje Voice of America.

„Wspieramy starania Ukrainy o wdrożenie dogłębnych kompleksowych reform w jej sektorze obronnym. Wiemy, że to ciężka praca. Ale realizacja tego jest kluczem do osiągnięcia przez Ukrainę jej euroatlantyckich aspiracji” – oświadczył Lloyd Austin, Sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych.

Poinformowała o tym służba prasowa Pentagonu

W razie potrzeby Stany Zjednoczone mogą znaleźć sposoby na zapewnienie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy, powiedziała amerykańska Charge d’affaires na Ukrainie Kristina Kvien, donosi Interfax-Ukraine.

Kvien powiedziała, że Stany Zjednoczone z wielkim niepokojem przyglądają się tworzeniu wojsk rosyjskich w pobliżu granicy z Ukrainą, „dyskutując o tym z Ukraińcami i pytając o ich zdanie”.

„Omawiamy to również z naszymi sojusznikami i partnerami. W końcu rozmawiamy o tym z Rosjanami, mówiąc im wprost o naszym zaniepokojeniu. Uważnie to monitorujemy i będziemy nadal komunikować się z naszymi sojusznikami, partnerami i Ukraińcami, aby upewnić się, że patrzymy na to w ten sam sposób. Jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy mogli znaleźć sposoby na zapewnienie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy” – zapewniła Kristina Kvien, Charge d'affaires na Ukrainie.

Zdaniem Kvien strona rosyjska wypowiada oświadczenia, które nie odpowiadają duchowi współpracy czy uznaniu integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy:

„Nadal obwiniają brak postępów w procesie pokojowym, podczas gdy jest to całkowicie po ich stronie. Nie postrzegamy tego jako konstruktywnego podejścia do próby rozwiązania procesu pokojowego lub próby współpracy z partnerami międzynarodowymi.”

Jak informowaliśmy wcześniej, służby wywiadowcze państw zachodnich dysponują danymi o „wysokim prawdopodobieństwie” prób destabilizacji sytuacji na Ukrainie w nadchodzącej zimie przez Rosję, w tym metodami wojskowymi. Poinformowała o tym brytyjska gazeta Financial Times.

Przypomnjmy, pierwszy raport o nowym wzroście rosyjskich wojsk w pobliżu granicy z Ukrainą podał 30 października The Washington Post. Już następnego dnia Politico opublikowało zdjęcia satelitarne ze zgromadzenia wojsk rosyjskich w obwodzie smoleńskim w pobliżu miasta Jelnia. Stamtąd do granicy z Ukrainą – około 260 kilometrów.

Niemal w tym samym czasie eksperci i dziennikarze zauważyli znaczny wzrost poziomu antyukraińskiej histerii w rosyjskich mediach.

Brytyjscy przywódcy wojskowi ostrzegają, że ryzyko konfliktu zbrojnego jest teraz większe niż podczas zimnej wojny.

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maliar powiedziała Financial Times, że zachodni wywiad ostrzegał przed wysokim prawdopodobieństwem destabilizacji przez Rosję już zimą. Według niej potwierdzają to również dane ukraińskich służb specjalnych.

Partnerzy Ukrainy wyciągnęli takie wnioski nie tylko na podstawie informacji o liczebności wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą, twierdzi Maliar. Oznacza to, że Waszyngton ma dodatkowe informacje o intencjach Władimira Putina.

Jak informowaliśmy wcześniej, na początku listopada szef amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) William Burns odwiedził Moskwę, gdzie spotkał z dyrektorem Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołajem Patruszewem, w celu ostrzeżenia Kremla przed konsekwencjami nowej ofensywy przeciwko Ukrainie.



Pleased to meet with Ukrainian @DefenceU Minister Oleksii Reznikov on his first trip to Washington as minister. The U.S. commitment to Ukraine’s independence, sovereignty, and territorial integrity is ironclad. pic.twitter.com/a16UHvUvvJ