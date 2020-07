No i mamy jasność! Wspólny live Hołowni i Trzaskowskiego. ,,Komedia z antypartyjnością Hołowni skończona''

No to mamy jasność. Szymon Hołownia, który cały czas kreował się na kandydata, który jest alternatywą dla PO czy PiS, nie dość że zadeklarował poparcie Rafała Trzaskowskiego w II turze wyborów, to jeszcze razem z kandydatem KO będzie rozmawiał o „ponadpartyjnej prezydenturze”.

Trzaskowski w trakcie konferencji prasowej w Szczecinku stwierdził, że bardzo chętnie z Hołownią porozmawia. Mówił:

„Jestem gotów jego propozycje przełożyć na język programowy, bo one zgadzają się z tym, co ja proponuję”.

Dodał:

„Myślę, że taka rozmowa, którą razem zaplanujemy, mogłaby rozwiać wątpliwości i przyczynić się do tego, że Szymon Hołownia odda na mnie głos z większą satysfakcją”.

No i stało się – dziś o godzinie 15:15 ich rozmowa transmitowana będzie na ich profilach społecznościowych. Jak skomentował Piotr Semka:

„Komedia z antypartyjnością Hołowni skończona. Czas na komedię z ponadpartyjną prezydenturą Trzaskowskiego”.

Komentowano też:

„Czy ja dobrze widze podpis "Sfinansowano ze środków komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Szymona Hołowni"??!! Czyli teraz pan @szymon_holownia finansuje kampanię @trzaskowski_ ?”

Fajna ustawka. To chyba koniec ruchu holowni. — Anomader Rake (@AnomaderR) July 1, 2020

Proszę zająć się Warszawą i nie ściemniać.

Pan ponadpartyjny na stanowisku Prezydenta RP?To tak jakby wczoraj nie było ulewy w Warszawie

Pana uważa się w Niemczech za polityka proniemieckiego a nie ponadpartyjnego. — Marek (@KptMarek) July 1, 2020

Komedia z antypartyjnością Hołowni skończona. Czas na komedię z ponadpartyjną prezydenturą Trzaskowskiego pic.twitter.com/b9eN6d7vUa — Piotr Semka (@PiotrSemka) July 1, 2020

