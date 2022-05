Nożownik w Warszawie. Ofiary nie udało się uratować

Komenda Stołecznej Policji poinformowała, że ostatniej nocy do sklepu przy Nowym Świecie w Warszawie wszedł ranny mężczyzna. Mimo udzielonej pomocy, nie udało się uratować mu życia. Wedle nieoficjalnych informacji mężczyzna został dźgnięty nożem po tym, jak stanął w obronie kobiet.

- „W nocy otrzymaliśmy zgłoszenie, że do jednego ze sklepów przy ul. Nowy Świat przyszedł ranny mężczyzna”

- przekazała PAP sierż. sztab. Gabriela Putyra z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Na miejsce przybyły służby ratunkowe.

- „Niestety pomimo udzielonej pomocy medycznej i wysiłku lekarzy mężczyzna zmarł”

- poinformowała Putyra.

Sprawę pod nadzorem prokuratury badają policjanci. Wedle nieoficjalnych informacji przekazanych przez „Gazetę Wyborczą”, „sprawcami ataku było trzech lub czterech, prawdopodobnie pijanych, mężczyzn, którzy na rogu ulic Foksal z Chmielną zaczepiali przypadkowe kobiety, w które rzucali lodami”.

- „Stojący razem z nimi mężczyzna zwrócił im uwagę. Wówczas sprawcy zaciągnęli mężczyznę do bramy, gdzie zaczęli go kopać i zadali mu ciosy nożem. Mężczyzna w stanie krytycznym został odwieziony do szpitala, gdzie zmarł”

- czytamy w serwisie „wyborcza.pl”.

kak/PAP, wyborcza.pl