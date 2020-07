Nurowska: Hołowni, Kosiniakowi i Biedroniowi powinniśmy splunąć w twarz!!! Wybranowski: Bolszewizm

Niby Maria Nurowska przyzwyczaiła już nas do wyjątkowo wulgarnych czy skandalicznych wpisów, w których atakowała przede wszystkim rząd Zjednoczonej Prawicy i jej wyborców. Co jakiś czas jednak pisarka przekracza kolejne granice. Teraz na przykład w niezwykle ostrych słowach skrytykowała Szymona Hołownię, Roberta Biedronia i Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy jej zdaniem nie dość mocno wspierali Rafała Trzaskowskiego w trakcie kampanii prezydenckiej przed drugą turą wyborów.

Nurowska w swoim wpisie na Facebooku napisała:

„Hołowni, Kosiniakowi, Biedroniowi, którzy przez całą kampanię pluli na Rafała, powinniśmy splunąć w twarz!”.

Co ciekawe, uspokajać zaczął ją nawet… ks. Wojciech Lemański. Stwierdził, że „nie tędy droga”. Ta zaś odparła:

„są winy wobec Ojczyzny, których się nie wybacza”.

Post jednak został usunięty.

Wpis skomentował też dziennikarz "Do Rzeczy" Wojciech Wybranowski:

To już nie jest tylko nienawiść do PiS, wyborców tej partii, do prawicy.

To nienawiść do każdego kto ma odrobinę inne zdanie, kto myśli samodzielnie.

Współczesny bolszewizm.



Kto nie z Mieciem tego zmieciem

I nie, ta pani to nie zwykły troll. Autorytet środowisk "GW" pic.twitter.com/CkQG6lNPp1