O awansie do MŚ 2022 zdecydują baraże. Z kim zagra Polska?

W Zurychu odbyło się w piątek losowanie baraży do mistrzostw świata 2022 w Katarze. Polacy będą walczyć o awans Rosjanami.

Nasza jedenastka zmierzy się w meczu wyjazdowym w spotkaniu półfinałowym o awans do mistrzostw świata z reprezentacją Rosji. Polacy zostali przypasowani tym samym do ścieżki B. Jeśli naszej reprezentacji uwa się mecz z Rosją wygrać, to drużyna Paulo Sousy zagra ze zwycięzcą pary Szwecja-Czechy.

Polacy – zgodnie z wynikami losowania - będą gospodarzami finałowego spotkania ścieżki B.

W rozgrywanych w Katarze mistrzostwach świata wystąpi 13 zespołów z Europy. Dziesięć z nich to zwycięzcy grup eliminacyjnych: Niemcy, Dania, Francja, Belgia, Chorwacja, Hiszpania, Serbia, Anglia, Szwajcaria i Holandia. Do nich dołączą trzy zespoły, które pomyślnie przejdą baraże.

O możliwość występu na mistrzowskim turnieju będzie rywalizowało 12 zespołów: Portugalia, Szwecja, Włochy, Szkocja, Rosja, Walia, Turcja, Ukraina, Polska, Macedonia Północna, Austria, Czechy.

Zespoły zostaną podzielone na trzy ścieżki, a zwycięzca każdej z nich awansuje na mundial.

mp/tvp sport