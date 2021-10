Obrzydliwy artykuł ,,Wyborczej’’ o migrantach. Stanowski: To jest takie skur***two…

„Polacy znów, jak w czasie wojny, nic nie robią dla umierających ludzi” – to nie zdanie wyrwane z „Minskiej Praudy”. W taki sposób o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy piszą dziennikarze „Gazety Wyborczej”. Kolejna skandaliczna publikacja nie uszła uwadze internautów, którzy domagają się wyciągnięcia konsekwencji.

Na portalu „Gazety Wyborczej” pojawił się artykuł, w którym gazeta cytuje „matkę z Wrocławia”. Ta przekonuje, że obserwując problem nielegalnych migrantów na polsko-białoruskiej granicy (tradycyjnie nazywanych „uchodźcami”), widzi „lustrzaną sytuację z tym, jak Polacy zachowywali się w czasie wojny”.

- „Za 40 lat znów jedni będą mówili, że nie wiedzieli, inni powiedzą: przecież ratowaliśmy. A tak naprawdę wszyscy siedzimy i patrzymy na tych umierających ludzi. Sytuacja się powtarza. Tak jakbyśmy nie wiedzieli, jak trzeba się zachować”

- twierdzi kobieta.

Artykuł w mocnych słowach komentują internauci.

Opamiętam się i kulturą napiszę: to nie tylko skandaliczne przekłamanie i manipulacja. To jest coś ohydnego. Przyzwyczailiście nas, że jesteście ściekiem, omyłkowo nazywanym gazetą z dziennikarzami. Kiedyś być może tak było, ale to co wypisujecie np. tu jest ohydne i chyba karaln