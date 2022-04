Ochojska podważa ważność wyborów w Polsce. Wąsik: Proszę złożyć mandat

Janina Ochojska nie daje o sobie zapomnieć. Tym razem europosłanka PO, aby zaatakować rząd PiS, postanowiła wykorzystać wpis premiera Morawieckiego, który pogratulował zwycięstwa Emmanuelowi Macronowi. Ochojska stwierdziła, że wybory w Polsce były niedemokratyczne. Na jej wpis zareagował m.in. wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

Premier Mateusz Morawiecki złożył za pośrednictwem mediów społecznościowych gratulacje Emmanuelowi Macronowi, który wygrał wybory prezydenckie we Francji. Janina Ochojska wykorzystała ten wpis, aby zaatakować rząd Zjednoczonej Prawicy i podważyć ważność wyborów w Polsce.

- „Albo Pan @MorawieckiM się nie orientuje - nie sądzę, albo chce Pan powiedzieć, że wybory w PL były demokratyczne - nie były. Są kraje gdzie wybory nie są demokratyczne, więc trudno świętować. Nie wątpię, że we FR wybory były demokratyczne. Ulga, że @EmmanuelMacron wygrał”

- napisała europosłanka.

Internauci pytają Ochojską, dlaczego w związku ze swoim przekonaniem nie zrzekła się mandatu zdobytego w „niedemokratycznych” wyborach. Posłance odpowiedział m.in. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik.

- „Jeżeli wybory w Polsce były niedemokratyczne, a Pani @JaninaOchojska zyskała w nich mandat do europarlamentu, to jest to mandat niedemokratyczny.

Jeżeli Pani Ochojskiej ciąży ten mandat, to powinna go natychmiast oddać...”

- zasugerował polityk.

Odpowiadając Ochojska stwierdziła, że miała na myśli wybory prezydenckie i nie ma zamiary rezygnować ze swojego mandatu.

- „Powinnam była dopisać, że chodzi o wybory prezydenckie, tylko mało liter można umieścić na TT. Proszę się nie martwić Panie @WasikMaciej, mandat mi nie ciąży, wręcz przeciwnie. Mam nadzieję, ze uda mi się wywalczyć pieniądze dla @ngopl i wymusić na PL zmianę polityki migracyjnej”

- napisała.

Wiceminister dopytał europosłankę, co ma na myśli, chcąc zmienić politykę migracyjną kraju przyjmującego najwięcej uchodźców z Ukrainy.

- „Zmian polityki migracyjnej? Chce Pani zamknąć granicę uciekającym przed wojną Ukraińcom?

Polska jako członek UE prowadzi politykę migracyjną zgodną z kierunkiem polityki UE. Także na kierunku białoruskim. Strzeżemy granic UE. Występuje Pani przeciwko polityce migracyjnej UE?”

- podkreślił.

kak/Twitter, DoRzeczy.pl