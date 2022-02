Odłączenie Rosji od SWIFT. ,,Panika w Rosji narasta''

Odłączenie Rosji od systemu SWIFT może się okazać niezwykle istotne jeśli chodzi o zniechęcenie Putina do kontynuowania ataku na Ukrainę. Już teraz przed bankomatami w Moskwie ustawiają się tłumy. Wszystko z obawy przed tym, jakie będą efekty nakładanych na Rosję sankcji.

O odłączeniu Rosji mówiła dziś w trakcie konferencji prasowej Ursula von der Leyen. Szefowa Komisji Europejskiej przekazała, że zaproponuje przywódcom UE usunięcie niektórych z rosyjskich banków ze SWIFT.

W sieci pojawiają się nagrania z Rosji, gdzie ludzie w obawie przed dostępem do środków ustawiają się w kolejkach przed bankomatami. Z kolei korespondent NBC News Raf Sanchez przekazał, że jego hotel w Moskwie prosił o uregulowanie rachunku wcześniej w obawie przed tym, jak odłączenie od SWIFT wpłynie na kwestię płatności kartami kredytowymi.

My hotel in Moscow asked me to settle the bill early because they aren’t sure if credit cards are going to work once SWIFT sanctions kick in.