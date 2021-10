,,Ordynarne kłamstwo Donalda Tuska’’. Premier miażdży opozycję w Sejmie!

W czasie dzisiejszych obrad Sejmu bardzo ostre przemówienie wygłosił premier Mateusz Morawiecki, który zwrócił się do opozycji w związku z powtarzanymi przez nią kłamstwami o Polexicie. Wskazał, że to taki sam fake news jak zapewniania Platformy dot. podatków, deklaracja Tuska dot. wieku emerytalnego czy deklaracje związane z OFE.

- „Polexit to fake news tak samo jak fake newsem była deklaracja Platformy Obywatelskiej, że nie podwyższy podatków, tak samo deklaracja Donalda Tuska było to, że nie podniesie wieku emerytalnego. Fake newsem było również to, że nie zabierzecie OFE i to, że premier Tusk nigdzie się nie wybiera z Polski, nie wyjeżdża po stanowiska. To są kolejne wielkie kłamstwa Tuska, które Polacy doskonale znają”

- mówił dziś szef rządu.

Premier Morawiecki wskazał, że Platforma Obywatelska potrzebuje tego kłamstwa, bo nie ma żadnego programu, który mogłaby zaoferować Polakom.

- „Polexit to nie jest zwykły fake news, to ordynarne kłamstwo. Platforma Obywatelska, której brakuje programu, wyobraźni, potrafi opierać się jedynie na kłamstwach. A z kłamstwem się nie dyskutuje, tylko je zwalcza, pokazując, jak wygląda prawda”

- podkreślił.

- „Tak jak nie dyskutujemy czy istnieje Yeti albo Potwór z Loch Ness, tak samo nie dyskutujemy o polexicie, bo to efekt chorej wyobraźni waszych PR-owców”

- dodał.

Przypomniał też głosowanie ws. KPO, któremu sprzeciwiła się Platforma, sprzeciwiając się tym samym interesom Unii Europejskiej.

Odnosząc się do ostatniego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego premier wskazał, że w traktatach UE Polska powierzyła Unii określone kompetencje, ale nie zrzekła się suwerenności.

