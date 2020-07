Oświetlenie sanktuariów - co będzie pasowało?

Sanktuaria służą głównie wiernym w celach religijnych. Nie da się jednak zaprzeczyć, że nawet osoby niewierzące często odwiedzają takie miejsca. Ich budowa i wygląd, oraz zwykle bardzo długa historia sprawiają, że są dla nich interesującymi obiektami. Zarówno wnętrza, jak i fasada budynku są najczęściej pięknie oświetlone, przyciągając uwagę i wskazując kierunek, jak do sanktuarium dotrzeć.

Sanktuarium, czyli miejsce uznawane za święte, to znane od wieków miejsce modlitw i pielgrzymek. W czasach Słowian usytuowane było w miejscach charakterystycznych, wyróżniających się, na wzgórzach, w zakolach, na wyspach. Obowiązującą dla Kościoła katolickiego definicję określającą, jakie miejsca mogą być uznane za sanktuarium, znajdziemy w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Określa ono, że to kościół lub inne miejsce święte, do którego za zgodą miejscowego ordynariusza pielgrzymują powodowani pobożnością liczni wierni. Nie musi więc znajdować się na terenie szczególnie wyróżniającym się, jednak często tak właśnie jest. Podkreśla to wyjątkowość i sakralny charakter miejsca.

Niezwykła historia niezwykłych miejsc

Sanktuaria jako miejsca kultu, mają zwykle za sobą ciekawą historię. Wielowiekowa tradycja pielgrzymowania sprawiła, że są to miejsca często odwiedzane w ramach turystyki pielgrzymkowej. Starsze sanktuaria wyróżniają się ciekawą budową architektoniczną, elementami zdobniczymi, przepięknymi obrazami, niezwykłym oświetleniem. Są to elementy, które przyciągają, a dla wielu stają się również inspiracją.

Sieć sanktuariów w Polsce jest bardzo rozbudowana, należą do nich sanktuaria świętych i błogosławionych, sanktuaria Pańskie, sanktuaria maryjne. Z każdym rokiem przybywa nowych miejsc kultu, które architektonicznie różnią się od swoich poprzedników. Nowoczesne sanktuaria, choć pozbawione nutki tajemniczości nadal przedstawiają wysoką wartość dla znawców sztuki. Dzieła sztuki o charakterze religijnym w otoczeniu odpowiedniego oświetlenia robią bardzo duże wrażenie na odwiedzających.

Jakie elementy oświetlenia pasują do współczesnych sanktuariów?

Do oświetlenia podstawowych i najważniejszych elementów w sanktuarium można zastosować reflektory. Oświetlenie obrazu reflektorami o skupionej wiązce światła podkreśli go i wydobędzie z otoczenia. Ołtarze boczne można oświetlić regulowanymi reflektorami umożliwiającymi ustawienie natężenia światła. Przy neutralnym wzornictwie opraw niezaburzona zostanie cała wewnętrzna aranżacja, a najważniejsze elementy zostaną uwypuklone.

Do iluminacji kościoła można użyć reflektorów o szerokiej bądź skupionej wiązce światła. Mogą one posłużyć również do podkreślenia figur na zewnątrz i pomników świętych. Efektowna iluminacja będzie dodatkowym wyróżnikiem, a dla wiernych wskazówką, jak dotrzeć na miejsce po zmroku.

Nowoczesne oświetlenie w sanktuarium - co wybrać?

Przepiękne żyrandole znajdujące się wewnątrz świątyń podkreślą jej wyjątkowość. Oświetlą wnętrze i umożliwią poruszanie się po nim. Przykładem lampy wiszącej, która doskonale sprawdzi się w sanktuarium, jest żyrandol Candellux Maria Teresa. Osiemnaście ramion ze źródłem światła pozwoli na dobre oświetlenie wnętrza, im większa przestrzeń, tym większą ilość lamp wiszących będzie potrzebna. Zastosowanie kilku żyrandoli Maria Teresa z pewnością będzie wystarczającym oświetleniem. Imitujące świeczki i nawiązujące do dawnego typu oświetlenia w sanktuariach żarówki, to ładny i funkcjonalny element zdobniczy. Dodatkowo ciekawa forma i bogate kryształowe zdobienia podkreślą wyjątkowy charakter miejsca, które ma szczególne znaczenie symboliczne dla odwiedzających. W zależności od okien, które wpuszczają światło dzienne do świątyni, potrzebne będzie dobranie niezbędnej ilości lamp sufitowych i kinkietów.

Złoty żyrandol z kryształkami Candellux Maria Teresa

Lampy Candellux - modele do współczesnych sanktuariów

Do sanktuariów nowych, które odbiegają stylistyką i aranżacją od starszych budynków, dobrym oświetleniem mogą być lampy Candellux. Żyrandol Maria Teresa czy Muza marki Candellux pięknie będzie się prezentował w nowoczesnym sanktuarium. To połączenie klasycznych żarówek w kształcie świec, nawiązujących do świeczników, z nowoczesną i elegancką formą. Połączenie oświetlenia sufitowego z oświetleniem bocznym i punktowym będzie najlepszym rozwiązaniem w sanktuarium.

Wybierając oświetlenie do sanktuarium, należy zwrócić uwagę na to, że to nie lampy są najistotniejszym motywem w pomieszczeniu. Muszą być funkcjonalne, eleganckie i spójne z całością. Lampy Candellux doskonale odegrają swoją rolę, stając się ozdobą, nie przyćmiewając jednak pozostałych, najważniejszych elementów. Oświetlenie takie na pewno będzie się dobrze prezentowało, zwróci uwagę, jednak nie odciągnie myśli pielgrzymów od spraw duchowych, które w tym miejscu są jednak najważniejsze.