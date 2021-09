Pamiątka Chrztu Świętego - top 10 prezentów

Prezenty na Chrzest mają niezwykle ważne znaczenie. Nawet po wielu latach mogą przywołać wspomnienia z tego szczególnego dnia. Warto postarać się, aby pamiątka Chrztu Świętego była jedyna w swoim rodzaju. Poniżej przedstawiamy listę TOP 10 upominków, jakie znajdziesz w sklepie Prezenty na Chrzest.

Album na Chrzest z grawerem

Zacznijmy od albumu na Chrzest, który jest doskonała propozycją dla tych, którzy cenią sobie naprawdę pamiątkowe upominki. Jest idealną formą do przechowywania fotografii, jednak jego sekret kryje się w personalizacji. Wykonana na drewnianej okładce albumu nawet po wielu latach będzie stanowiła w życiu dziecka jedną z największych wartości. Album sprawdza się idealnie jako prezent na Chrzest dla dziewczynki, jak i chłopczyka.

Tort z pampersów z grawerowanym sercem

Jeśli ważne dla Ciebie jest to, aby upominek miał praktyczny charakter wybierz tort z pampersów. To ręcznie wykonana budowla, która bez wątpienia przyda się maluszkowi, a świeżo upieczonych rodziców odciąży finansowo. Wspaniałym uzupełnieniem tej pamiątki na Chrzestjest drewniane serduszko z grawerem imienia i daty, które w przyszłości może stać się magnesem na lodówkę. Tort z pampersów zapakowany jest w ozdobny celofan, przepasany kolorową wstążką.

Złoty medalik z grawerem

W zestawieniu najważniejszych niespodzianek tego wyjątkowego dnia nie mogło zabraknąć złotej biżuterii. To prawdziwy klasyk i tradycja uroczystości Chrztu Świętego. Niewątpliwie na jej szczycie króluje medalik z łańcuszkiem. Ten wybrany przez nas na odwrocie zawiera grawer, najczęściej imienia dziecka. Umieszczony w białym pudełku z dedykacją będzie przepiękną pamiątką dla obdarowanej kruszynki.

Sztućce dla dzieci w pudełku

Prezenty na Chrzestmogą także wykraczać poza ramy czasowe - ich zastosowanie odkryć można po pewnym czasie. Takie właśnie są sztućce dla dzieci, które co prawda sprawdzą się dopiero wtedy jak maluch będzie niemal samodzielnie jadł, ale już teraz mogą być pamiątką Chrztu Świętego. Umieszczone w drewnianym pudełku z kolorowym nadrukiem cudownie podkreślą wagę tego dnia. Dodatkowy grawer na każdym elemencie dziecko będzie mogło odkrywać podczas obiadków. Na pewno wspominany będzie wtedy adresat prezentu. :)

Pozłacane buciki w ramce

Jedynym w swoim rodzaju symbolem beztroskiego dzieciństwa są malutkie buciki. To również idealna pamiątka na Chrzest. Aby nie zapodziały się w dziecięcym pokoiku i zawsze cieszyły oko maluszka i jego najbliższych umieszczone zostały w drewnianej, białej ramce. To właśnie na niej, za przezroczystym okienkiem wykonana zostanie także personalizacja. Jak widzisz pamiątki Chrztu Świętegomogą mieć również dekoracyjny charakter.

Pozytywka z grawerem konik z kryształkami

Z dzieciństwem niewątpliwie kojarzy się także dźwięk pozytywki. Jeśli w Twojej głowie także rozbrzmiewa ulubiona melodia to na prezent na Chrzestpodaruj pozytywkę z grawerem. Wybrana przez nas swoim kształtem przedstawia konika na biegunach, który zdobi nie tylko personalizacja, ale również kryształki. Gwarantujemy Ci, że Twój upominek na Chrzest Święty będzie stał na komodzie obdarowanego dziecka przez bardzo długi czas.

Kartka na Chrzest z personalizacją

Nie ulega wątpliwości, że na prezent na Chrzestnajczęściej wręcza się gotówkę. W naszej kulturze ta tradycja jest bardzo silnie zakorzeniona, dlatego w dobrym tonie jest wręczenie pieniędzy w odpowiedniej oprawie. Oczywiście pierwszą myślą jest kartka na Chrzest, jednak warto postawić na te personalizowane. Możesz być pewien, że nasz wybór przetrwa ona próbę czasu i nie tylko będzie świetnym pomysłem na wręczenie gotówki, ale również pamiątką.

Balon z helem na Chrzest Święty

Wyjątkowy prezent na Chrzest Świętymoże stać się dekoracją już w dniu uroczystości. Prezentujemy balon z helem i imieniem dziecka, który został zamknięty w białym i dużym pudełku. Możesz być pewien, że w trakcie rodzinnego przyjęcia będzie doskonałą ścianką do robienia pamiątkowych fotografii. Z nim organizowane przez Ciebie Chrzciny nabiorą wyjątkowego charakteru, a po całej uroczystości fruwający, imienny balonik pięknie ozdobi dziecięcy pokoik maluszka.

Trójkołowiec z pampersów z haftem

Mówi się, że praktycznych niespodzianek nigdy za wiele. I my jesteśmy tego właśnie zdania, a pamiątki Chrztu dla chłopcai dziewczynki są tego doskonałym przykładem. Przyszedł zatem czas na trójkołowiec z pampersów, który tworzą nie tylko pieluszki, ale również różnego rodzaju dodatki i maskotka. Nie możesz doczekać się na personalizację? My także! Wykonana jest na polarowym kocyku, który podczas drzemki będzie otulał maluszka. To prezent na Chrzest, jaki życzymy każdemu dziecku.

Szklana statuetka serce z nadrukiem

Na zakończenie naszej listy przedstawiamy pamiątkę na Chrzest Świętyo dekoracyjnym, ale jednocześnie pełnym miłości charakterze. To szklana statuetka serce, którą zdobi piękny nadruk dedykacji. Umieszczone na niej imię dziecka w połączeniu z podpisem, miejscowością i datą będzie najlepszą pamiątką tego szczególnego dla całej rodziny dnia. Przekonaj się o tym i Ty!

Pamiątki Chrztu Świętego z personalizacją

Jak widzisz prezenty na Chrzestz personalizacją to podarunki ponadczasowe. Wręczenie ich przez rodziców Chrzestnych czy dziadków jest najlepszym dowodem na miłość do dziecka i pełne zaangażowanie w jego wiarę i wychowanie.