Pandemia to dla niektórych żyła złota - dziesięciu najbogatszych podwoiło swoje majątki. Ilu straciło?

Jak informują media, międzynarodowa organizacja humanitarna Oxfam opracowała kolejny raport przed rozpoczęciem Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, które po raz drugi z rzędu odbędzie się wyłącznie wirtualnie. Raport bazuje na najbardziej aktualnych oraz powszechnie dostępnych danych i wykorzystuje m.in. listę miliarderów 2021 amerykańskiego magazynu „Forbes”. Jak się okazuje, dziesięciu najbogatszych ludzi na naszej planecie tylko w okresie od początku pandemii podwoiło swoje formtuny.

Listę otwierają prezes Tesli i SpaceX Elon Musk oraz założyciel Amazona Jeff Bezos. Znaleźli się na niej także założyciele Google Larry Page i Sergey Brin, założyciel Facebooka Mark Zuckerberg, byli szefowie Microsoftu Bill Gates i Steve Ballmer, były szef Oracle Larry Ellison, amerykański inwestor Warren Buffet a także szef francuskiej grupy produktów luksusowych LVMH Bernard Arnault.

Wielu ekonomistów alarmuje, że pandemia COVID-19 zwiększyła nierówności i ubóstwo na na całym świecie. Podczas gdy tych dziesięciu najbogatszych podwoiło swoje fortuny, sytuacja dla 99 proc. ludzkości się pogorszyła – czytamy w opracowaniu Oxfam, które ukazało się w poniedziałek.

Jak podaje organizacja, łączna suma dziesięciu najbogatszych ludzi w ciągu dwóch lat pandemii urosła ponad dwukrotnie i stanowi obecnie wartość 1,5 biliona dolarów.

Dalej czytamy, że w tym samym czasie dwóch lat pandemii aż160 mln osób na świecie popadło w ubóstwo – średnio muszą oni przeżyć za mniej niż 5,5 dolara dziennie.

"To nie przypadek, to wybór, to »ekonomiczna przemoc«, do której dochodzi, gdy fundamentalne decyzje polityczne są podejmowane na korzyść najbogatszych i najbardziej wpływowych osób" - czytamy w dokumencie.

Jak wylicza Oxfam, na świecie co cztery sekundy umiera jedna osoba z powodu nierówności ekonomicznych, które w sumie przyczyniają się do śmierci 21 tys. osób dziennie.

mp/pap/dw.com