Papież zaprasza Polaków: Prośmy, by Matka Boża utuliła serca naszych braci

Przygotowując się do przeżycia szczególnego dnia modlitwy w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, prośmy, by Matka Boża utuliła serca naszych braci, doświadczanych okrucieństwem wojny. Niech Akt Poświęcenia narodów Jej Niepokalanemu Sercu wyjedna pokój dla całego świata – powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do Polaków podczas środowej audiencji generalnej.

Publikujemy pełny tekst pozdrowień:

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich.

W tym roku, na drodze wielkopostnej pokuty, pościmy i prosimy Boga o pokój, zburzony przez wojnę toczącą się na Ukrainie. W Polsce jesteście świadkami tego, przyjmując uchodźców i słuchając ich relacji. Przygotowując się do przeżycia szczególnego dnia modlitwy w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, prośmy, by Matka Boża utuliła serca naszych braci, doświadczanych okrucieństwem wojny. Niech Akt Poświęcenia narodów Jej Niepokalanemu Sercu wyjedna pokój dla całego świata. Z serca Wam błogosławię.

Na zakończenie audiencji generalnej Ojciec Święty zaapelował o modlitwę w intencji podjęcia wspólnej pracy na rzecz pokoju:

Chciałbym poświęcić chwilę by przypomnieć o ofiarach wojny. Docierają do nas wiadomości o osobach wypędzonych, o ludziach uciekających, zabitych, rannych. Jakże wielu poległych żołnierzy z jednej i drugiej strony! Są to wieści śmierci. Prośmy Pana życia, aby uwolnił nas od tej śmierci wojny. Z wojną wszystko się traci, wszystko. W wojnie nie ma zwycięstwa, wszystko jest porażką. Niech Pan pośle swego Ducha, by nam uzmysłowił, że wojna jest porażką ludzkości, że musimy pokonać wszystkich, prowadząc wojnę, która nas niszczy, i uwolnił nas od tej potrzeby samozniszczenia. Módlmy się również, aby rządzący zrozumieli, że kupowanie broni i jej produkowanie nie jest rozwiązaniem problemu. Rozwiązaniem problemu jest wspólna praca na rzecz pokoju, i jak mówi Biblia, przekształcanie broni w narzędzia pokoju. Módlmy się razem do Matki Bożej: „Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna…”.

vaticannews / BP KEP