Patryk Jaki: Michał Sz. to nie żadna kobieta. To mężczyzna i bandyta

„Michał Sz. to nie żadna kobieta. To mężczyzna i bandyta. I co? Nikt mnie nie nie wyrzuci z pracy, nikt nie ma pretensji. Dlatego warto być po naszej stronie. Stronie wolności i zdrowego rozsądku. A nie cenzury i poprawności politycznej” – napisał na Twitterze Patryk Jaki.

Po wpisie europosła wywiązała się dyskusja między nim a dziennikarzem Konradem Piaseckim, który odpisał:

„To niech Pan napisze, że to kobieta i bojownik o słuszne prawa mniejszości. Zobaczymy jak zareaguje partia. I czy odczuje Pan jej wolnosciowy charakter”.

Na to Jaki odpowiedział:

„>>Kobieta<<? W Polsce się to weryfikuje na podstawie pesel, danych osobowych. Jak nazwę siebie szefem TVN to nim będę? Bojownik?”.

Dalej dodal:

„Oj, chyba muszę zgłosić Pana redaktora do instytucji europejskich. To przykład >>homofobii<< i >>trasfobii<< w mediach w Polsce oraz łamanie praworządności 😉”

— Patryk Jaki - MEP (@PatrykJaki) August 11, 2020

dam/twitter,Fronda.pl