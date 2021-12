Pierwsze rezultaty rozmowy Biden-Putin? Kongres USA usuwa… sankcje wobec Nord Stream 2

Niezależny białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan alarmuje, że po dzisiejszej wideokonferencji Joe Bidena i Władimira Putina Kongres USA usunął z budżetu obronnego sankcje wobec Nord Stream 2, rosyjskiego długu państwowego i 35 Rosjan.

Joe Biden rozmawiał dziś z Władimirem Putinem o obecnej sytuacji na Ukrainie i koncentracji rosyjskich wojsk przy jej granicach oraz stabilności strategicznej, cyberbezpieczeństwie i programie jądrowym Iranu. Po dwugodzinnej rozmowie prezydentów Biały Dom poinformował, że Biden ostrzegł Putina, iż wspólnie z europejskimi sojusznikami Stany Zjednoczone odpowiedzą „silnymi sankcjami i innymi środkami” na rosyjską agresję przeciwko Ukrainie.

- „Prezydent Biden wyraził głębokie zaniepokojenie Stanów Zjednoczonych i europejskich sojuszników dotyczące eskalacji rosyjskich sił otaczających Ukrainy i jasno przekazał, że USA i ich sojusznicy odpowiedzą silnymi gospodarczymi i innymi środkami w przypadku militarnej eskalacji”

- napisano w komunikacie Białego Domu.

Administracja Bidena zapowiedziała, że po spotkaniu z Putinem prezydent USA podzieli się wnioskami z przywódcami Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Później ma też rozmawiać z prezydentem Ukrainy.

Choć oficjalnie Biały Dom zapewnia o swoim twardym stanowisku, bardzo niepokojące informacje przekazał niezależny białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan.

- „Kongres USA usunął z projektu budżetu obronnego sankcje wobec Nord Stream 2, rosyjskiego długu państwowego i 35 Rosjan. Ogłoszenie to nastąpiło tuż po rozmowie Biden–Putin”

- napisał Białorusin na Twitterze.

The U.S. Congress removed sanctions against Nord Stream 2, Russian sovereign debt, and 35 Russian individuals from the draft defense budget. The announcement came right after the Biden-Putin call. pic.twitter.com/IhWxz0u0xM