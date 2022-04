Zdaniem rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, Rosja przetrwa trwającą obecnie konfrontację z Zachodem.

Według Pieskowa, Rosja, w przeciwieństwie do ZSRR, może przetrwać konfrontację z Zachodem. W przeszłości to wieloletnie zaangażowanie ZSRR w wojnie w Afganistanie, dozbrajanie afgańskich talibów przeciwko oddziałom sowieckim oraz ciężkie sankcje gospodarcze doprowadziły do upadku ZSRR. W konsekwencji zaowocowało to ogromnym kryzysem w Rosji i dalszą niewypłacalnością kraju.

Wcześniej z kolei Władimir Putin stwierdził, że jedno państwo, czyli USA, nie będzie w stanie na dłuższą metę utrzymać dominacji na świecie.

Według Putina obecnie przełamuje się ład jednobiegunowy, który nastąpił po upadku ZSRR. Na marginesie należy stwierdzić, że Rosja nie zasługuje na przydomek światowego "biegunu" w tworzącym się właśnie ładzie.

Ponadto w ocenie Putina "dzisiejszy świat jest bardziej skomplikowany niż w czasach zimnej wojny".

jkg/media