Pilne! Jest porozumienie z kontrolerami ruchu lotniczego

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podpisała dziś obowiązujące do 10 lipca porozumienie z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego.

Podczas posiedzenia sejmowej podkomisji ds. lotnictwa wiceprzewodniczący ZZ KRL Andrzej Fenrych oznajmił: „Udało się nam dojść do porozumienia”. Dodał jednak, iż „musimy sobie zdawać sprawę, że to nie jest koniec wojny to, jest rozejm”.

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zapewnił natomiast, że transport lotniczy w Polsce w najbliższych tygodniach będzie się odbywał bez zaburzeń.

ren/PAP