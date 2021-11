Pilne! Minister zdrowia ogłasza zmiany w obostrzeniach

W obawie przed nowym wariantem koronawirusa, rząd ogłosił dziś alertowy pakiet obostrzeń. Dotyczy on osób wyjeżdżających za granicę, powracających do kraju, ale również przewiduje dodatkowe restrykcje obowiązujące w Polsce.

- „Powoli dynamika zachorowań się zmniejsza. (…) Można by powiedzieć, że jesteśmy gdzieś w apogeum czwartej fali, teraz spodziewamy się, że albo wzrosty wyhamują i będą utrzymywały się na stabilnym poziomie, ale oczywiście tez myślimy o bardziej optymistycznym scenariusze, że liczba nowych zakażeń będzie spadała”

- wyjaśnił na dzisiejszej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Dotychczas przewidywane scenariusze mogą jednak zmienić się z powodu nowej mutacji koronawirusa – Omikron.

- „W związku z tą sytuacją, z pojawieniem się nowej mutacji (…), przygotowaliśmy pakiet alertowy obostrzeń, dlatego że on ma dać nam przede wszystkim świadomość i dowartościowania sytuacji, w której pojawia się nowe ryzyko”

- przekazał.

Pierwszy element tego pakietu dotyczy uszczelnienia granic.

- „Wydajemy zakaz do siedmiu krajów rekomendowanych przez ECDC - to jest Bostwana, Eswatini, Mozambik, Lesoto, RPA, Zimbabwe. Te kraje zostały przez ECDC uznane za kraje szczególnego ryzyka. W przypadku tych krajów zostanie wprowadzony w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury zakaz lotów. Osoby, które będą wracały z tych krajów, niezależnie jaką drogą, będą miały wydłużona kwarantannę do 14 dni. W tym przypadku nie ma możliwości zwolnienia testem z tej kwarantanny”

- ogłosił szef resortu zdrowia.

Również dla osób podróżujących do Polski z krajów non-Schengen kwarantanna zostaje przedłużona do 14 dni. Zwolnienie z niej będzie możliwe od 8 dnia po wykonaniu testu.

Drugim elementem pakietu jest zaostrzenie restrykcji obowiązujących w kraju.

- „Wszystkie obiekty z limitem zapełnienia do 75 proc. zostaną zmniejszone do 50 proc”

- przekazał minister.

Dotyczy to gastronomii, hoteli, instytucji kultury, kościołów i obiektów sportowych.

W weselach uczestniczyć będzie mogło maksymalnie 100 osób. W wydarzeniach sportowych poza obiektami sportowymi – 250 osób. W siłowniach będzie mogła przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych.

W limitach tych nie będą uwzględnianie osoby zaszczepione. Ogłoszone regulacje będą obowiązywać od 1 do 17 grudnia.

kak/wPolityce.pl, polsatnews.pl