Pilne!!! Oficjalne wyniki. Andrzej Duda wygrywa zdobywając 51,03 proc. głosów

Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki II tury wyborów prezydenckich po przeliczeniu danych ze wszystkich komisji. Prezydent Andrzej Duda wygrał wybory zdobywając 51,03 proc. głosów. Na kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego głos oddało 48,97 proc. wyborców.

Frekwencja we wczorajszych wyborach wyniosła 68,18 proc.

Prezydenta Andrzeja Dudę poparło 10 440 648 Polaków. Na Rafała Trzaskowskiego oddano 10 018 263 ważnych głosów.

- „Chciałem państwu z całego serca podziękować za głosy oddane na mnie. Dziękuje wszystkim, którzy mnie wspierali głosami i wcześniej, w czasie kampanii. Jestem wzruszony. Ponad 10 milionów rodaków zagłosowało na mnie. Jest to aż trudne do uwierzenia, ze można w wyborach osiągnąć taki rezultat. I tym większe czuje zobowiązanie. Nie spałem dzisiaj w nocy. To olbrzymie emocje” – mówił dziś prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z mieszkańcami gminy Odrzywół, w której uzyskał ponad 85 proc. poparcia.

kak/polsatnews.pl, fronda.pl