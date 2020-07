PILNE! Alarm bombowy. Ewakuacja Sądu Najwyższego i IPN

,,Chwilę przed godz. 9 otrzymano zgłoszenie, że do Sądu Najwyższego wpłynęła informacja o zagrożeniu związanym z podłożeniem materiału wybuchowego’’ – relacjonuję Edyta Adamus z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji. Przeprowadzono ewakuację pracowników Sądu Najwyższego i IPN.

Zagrożenie związane jest z podłożeniem materiału wybuchowego



,,Ktoś przekazał to telefonicznie, dzwoniąc do sądu. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci, którzy zabezpieczyli budynek i przeprowadzają sprawdzenie pirotechniczne"