Piontkowski: Pobyt dzieci w szkołach nie jest zagrożony epidemiologicznie

Powrót dzieci do szkół od 1 września to jedna z najbardziej kluczowych obecnie spraw życia społecznego w naszym kraju. Rosnące i spadające spore ilości zakażeń mogą budzić niemałe wątpliwości.

W tej sprawie Dariusz Piontkowski w rozmowie z Dorotą Łosiewicz w „Kwadransie politycznym” TVP1 powiedział:

- Przypomnę, że o tym, że będziemy chcieli otworzyć szkoły w tym stacjonarnym trybie, mówił już premier kilka miesięcy temu. To też wynik doświadczeń innych krajów europejskich. Informacje, które mamy z pozostałych części Europy wyraźnie wskazują, że większość krajów zachowuje się podobnie jak Polska, to znaczy uznaje, że ten tryb pracy zdalnej na odległość ma jednak swoje mankamenty.

Dodał też:

- Ja o tym już kilkakrotnie mówiłem. Okazuje się jednak, że nauczyciel ma mniejsze możliwości dyscyplinowania uczniów, mobilizowania go do pracy i być może częściowo wyniki egzaminu maturalnego o tym świadczą, być może i ten okres strajku z poprzedniego roku szkolnego, kiedy przez kilka tygodni uczniowie nie uczęszczali na zajęcia i być może jeszcze kilka innych elementów.

Podkreślił także:

- na podstawie danych ministra zdrowia, GIS, że pobyt dzieci, uczniów w szkołach nie powinien wywołać poważniejszych skutków epidemicznych. Skoro możemy tłumnie przebywać na plaży, chodzić do sklepu, to równie dobrze możemy wrócić do szkoły. Przecież zakłady pracy normalnie funkcjonują, a te ogniska zakażeń to są ogniska takie miejscowe, w zakładach pracy czy w środkach pomocy społecznej, natomiast przewidujemy możliwość ewentualnego ograniczenia funkcjonowania szkoły, przejścia częściowego lub całkowitego na kształcenie na odległość, jeżeli będzie w danej placówce czy w jej okolicach trudniejsza sytuacja epidemiczna, natomiast dziś w większości szkół w Polsce spokojnie można wrócić do tych tradycyjnych zajęć, z pewnymi obostrzeniami

mp/tvp