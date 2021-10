,,PO bawi się bezpieczeństwem Polaków’’. Senat wprowadził poprawki do ustawy o budowie muru

Senat zagłosował dziś ws. ustawy o budowie zabezpieczenia na granicy. Niestety, nie udało się przyjąć jej bez poprawek. „PO bawi się bezpieczeństwem Polaków” – komentuje senator PiS Rafał Ambrozik.

Senat zajął się dziś uchwaloną przez Sejm 14 października ustawą o budowie zabezpieczenia na wschodniej granicy Polski, stanowiącej jednocześnie granicę Unii Europejskiej. Szef grupy senatorów Koalicji Obywatelskiej zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy w całości.

- „Granic trzeba bronić. Granica musi być chroniona. Nie można pozwolić na to, żeby duże czy jakiekolwiek grupy nielegalnych migrantów przekraczały nielegalnie polską granicę. Natomiast nie zgadzamy się na to, w jaki sposób rząd w całości podchodzi do tej ochrony granicy i nie zgadzamy się na budowę tego absurdalnego muru’

- mówił Marcin Bosacki.

Odpowiedział mu wicemarszałek Marek Pęk, określając jego wystąpienie jako haniebne.

- „To wystąpienie i wniosek o odrzucenie tej ustawy było po prostu haniebne. To jest już działalność bezpośrednio, wprost antypaństwowa”

- podkreślił polityk Prawa i Sprawiedliwości.

- „Odrzucenie tej ustawy to już naprawdę działalność szkodliwa, irracjonalna, której przyklaskuje Putin i Łukaszenka”

- dodał.

Wniosek Koalicji Obywatelskiej został odrzucony. Niestety, odrzucono też wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Ostatecznie ustawa została przyjęta z szeregiem poprawek, za czym opowiedziało się 52 senatorów. Przeciw było 46, a jeden się wstrzymał.

- „Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej została przyjęta. Niestety z poprawkami. PO bawi się w @PolskiSenat bezpieczeństwem Polaków. 46 senatorów głosowała przeciw ustawie. Dramat. W interesie Polski i całej UE jest zatrzymanie nielegalnej migracji”

- napisał na Twitterze senator Rafał Ambrozik.

Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej została przyjęta. Niestety z poprawkami. PO bawi się w @PolskiSenat bezpieczeństwem Polaków. 46 senatorów głosowała przeciw ustawie. Dramat. W interesie Polski i całej UE jest zatrzymanie nielegalnej migracji. pic.twitter.com/mlMZHDi92w — Rafał Ambrozik (@AmbrozikRafa) October 27, 2021

kak/PAP