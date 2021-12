Polska twórczyni piramidy finansowej znów w rękach policji

Ukrywający się od ponad trzech lat, twórczyni piramidy finansowej Joanna S. oraz jej syn Mikael zostali ponownie zatrzymani w Hiszpanii.

Jak poinformował TVN miejsce ukrywania się podejrzanych, w luksusowym apartamencie nad oceanem, w pobliżu Punta del Moral, udało ustalić się detektywom wynajętym przez osoby, które we wspomnianej piramidzie straciły swoje pieniądze. Joannie S. oraz jej synowi zarzuca się oszustwo na kwotę 300 milionów złotych i prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia

Do czasu ekstradycji do Polski, oboje podejrzani będą przebywać w hiszpańskim areszcie. W Polsce grozi im do 15 lat więzienia.

ren/superwizjer.tvn.pl