Poseł Suski ostro o Grodzkim: To pomocnik Putina

W niezwykle mocny sposób o marszałku Senatu Tomaszu Grodzkim wypowiedział się na antenie RMF FM poseł PiS Marek Suski, nazywając polityka Platformy Obywatelskiej „pomocnikiem Putina”.

Poseł Suski odniósł się do skandalicznego wystąpienia marszałka Grodzkiego, który przemawiając do Rady Najwyższej Ukrainy deprecjonował rolę Polski w walce z rosyjską agresją.

- „Tak, zdecydowanie marszałek Grodzki jest pomocnikiem Putina, bo to, co robi pomaga Putinowi. Oskarża Polskę, podważa naszą wiarygodność w Ukrainie, której pomagamy, sami Ukraińcy mówią, że jesteśmy państwem wiodącym w pomocy dla nich, a tu wychodzi marszałek i mówi, że wy finansujecie wojnę i wy jesteście winni tych zbrodni, które się dzieją. To po prostu skandal”

- stwierdził parlamentarzysta.

Polityk odniósł się również do prezentowanego dziś raportu podkomisji smoleńskiej. Wskazał, że komisja dowodzi, iż doszło do zamachu. Nie wskazuje jednak konkretnie na jego sprawcę

- „Tutaj mowa nie jest o tym, że Putin dokonał zamachu. Jest mowa o tym, że był zamach. Najprawdopodobniej zamachu mógł dokonać ten, kto miał w tym interes. A interes miał Putin, bo on jest osobą mściwą, a prezydent Lech Kaczyński mu się bardzo naraził”

- podkreślił.

