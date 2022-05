Poświęcenie nowych organów głównych Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Mają aż 62 głosy, w tym 8 zabytkowych

Abp Marek Jędraszewski poświęcił nowe organy główne w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Instrument posiada 62 głosy, w tym 8 zabytkowych. Zbudowała go austriacka firma Rieger Orgelbau.

– Organy piszczałkowe, które stanowią charakterystykę muzycznej modlitwy w Kościele łacińskim to – wg Mozarta – król instrumentów. Jako tradycyjny instrument muzyczny, którego brzmienia ceremoniom kościelnym dodaje majestatu, a umysły wiernych porywa do Boga i spraw niebieskich należy je mieć w wielkim poszanowaniu. Dźwięk piszczałek przypomina nam ów donośny głos mówiący od tronu niebieskiego „oto przybytek Boga z ludźmi” – mówił na początku liturgii ks. Dariusz Raś odwołując się do Instrukcji Musicam sacram. Proboszcz parafii Mariackiej wyraził wdzięczność wszystkim ofiarodawcom, którzy przyczynili się do ufundowania nowych organów głównych w bazylice.

W czasie homilii abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że z adoracji Trójosobowego Boga wynika moc, z jaką Kościół idzie na spotkanie współczesnego świata głosząc wszystkim narodom dobrą nowinę o zbawieniu, mimo wielu prześladowań. Odwołując się do Dziejów Apostolskich metropolita krakowski zaznaczył, że także dziś, poprzez nowe nominacje i święcenia Kościół rośnie w wymiarze hierarchicznym, a dzięki środkom społecznego przekazu wiemy, jak wiele dzieje się w innych wspólnotach chrześcijańskich na całym świecie. – Tam wszędzie, gdzie sprawowana jest liturgia, gdzie gromadzą się chrześcijanie, wznoszona jest na cześć Najwyższego pieśń nowa – to nasz Kościół – święty, katolicki, apostolski – mówił arcybiskup podkreślając wagę historycznego wydarzenia, jakim jest poświęcenie organów w bazylice Mariackiej w Krakowie. Metropolita zaznaczył, że prawdziwie królewski instrument służy wysławianiu Boga poprzez muzykę, co stanowi przedsmak liturgii niebiańskiej.

Podziękował wszystkim, którzy siedem lat temu zdecydowali o budowie instrumentu, jego wykonawcom oraz wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom. Zwrócił uwagę, że obrzęd budzenia organów mówi nie tylko o wielkości i niezwykłości tego prawdziwie królewskiego instrumentu, ale także jak wielki jest człowiek i jak wielką obdarzony jest łaską, jeżeli „swoim sercem, umysłem i głosem może włączyć się w te brzmienia prawdziwie królewskie”.

W liturgii uczestniczył abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, a także krakowski biskup pomocniczy Robert Chrząszcz, który razem ze swoimi rocznikowymi kolegami przeżywał w czasie Mszy św. 28. rocznicę święceń kapłańskich. Obecni byli również prezydent Krakowa, wojewoda małopolski i przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. Podczas uroczystości wystąpiły zespoły mariackie: Chór „Hasło”, Schola Mariacka i Cappella Marialis. Po Mszy odbył się krótki koncert inauguracyjny w wykonaniu mariackich organistów.

Mariacka muzyka od stuleci ściśle związana jest z trzema instrumentami piszczałkowymi: organami małymi nawy południowej, chórowymi oraz głównymi. Aby mogły one zachwycać swoim doskonałym brzmieniem konieczna była ich rewitalizacja. Proces ten rozpoczął się w 2015 roku i trwał prawie siedem lat.

8‑głosowy pozytyw Tomasza Falla z końca XIX wieku wymagał stosunkowo drobnych korekt lokalnego organmistrza Lecha Skoczylasa, który dokonał czyszczenia i strojenia tego instrumentu w 2016 roku. Natomiast pochodzące z 1912 roku, a dziś 14-głosowe organy chórowe autorstwa Kazimierza Żebrowskiego w prezbiterium zostały oddane do użytku 15 grudnia 2018 roku po gruntownym remoncie dokonanym przez firmę Rieger Orgelbau. To obecnie jedna z najlepszych na świecie firm budujących organy. W swoim dorobku posiada instrumenty m.in. w wielu katedrach na całym świecie, a także salach koncertowych, jak choćby Filharmonia Wiedeńska czy Paryska.

W przypadku organów głównych konieczne były zarówno przebudowa jak i gruntowna konserwacja, którą zapewniła pracownia Riegera. Organy główne posiadają 62 głosy, w tym 8 zabytkowych pochodzących ze starszych mariackich instrumentów. Zachowane zostały np. najstarsze głosy Flet Major 8’ oraz Flet Minor 4’ pochodzące z 1800 roku. Nowy, bogatszy wygląd otrzymał zabytkowy prospekt organowy, który rozbudowano o dwie wieże. Całość uzupełniona została również o elementy snycerskie. Wygląd nowej szafy organowej jest kontynuacją klasycystycznego projektu Ignacego Ziarnickiego. Empora powróciła do swojego pierwotnego kształtu. Nowy instrument główny obsługiwany jest przez 4‑manuałowy stół gry, pozwalający na równoczesną grę na organach w prezbiterium. Zecer pozwala na sprawną obsługę instrumentu przez grającego, a nowoczesny system elektroniczny m. in. na nagrania utworów i odtwarzanie ich przez organy w dowolnym momencie. Bogata i różnorodna dyspozycja instrumentu wielkiego umożliwia wykonywanie muzyki wielu epok – od baroku po muzykę współczesną.

Rewitalizacja instrumentów mariackich przyczyniła się także do odnowienia i konserwacji przestrzeni, która je otacza. Prace konserwatorskie przeprowadzone zostały za organami w prezbiterium oraz na głównym chórze muzycznym. Wykonano m.in. stalową konstrukcję nośną wraz ze wzmocnieniem istniejącej empory chóru, zamontowano nowe wygłuszone podłogi drewniane i wyremontowano klatki schodowe prowadzące na chór. Pełnej konserwacji technicznej i estetycznej poddana została empora chóru głównego, jej spodnia część wraz z rekonstrukcją brakujących elementów. Odrestaurowane zostały także pobliskie matejkowskie polichromie oraz małe okno witrażowe.

Współfundatorem nowego instrumentu oraz całego projektu rewitalizacji przestrzeni muzycznej w kościele jest krakowska firma informatyczna Comarch SA. Prace nad projektem przebiegały pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.

