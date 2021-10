,,Powinniście popierać Łukaszenkę’’. Korwin-Mikke pokazał prawdziwą twarz

„Jesteście agenturą Putina, która wepchnęła Łukaszenkę w objęcia Putina. Działacie po prostu jako agentura Putina” – mówił dziś w programie „Woronicza 17” na antenie TVP Info Janusz Korwin-Mikke przekonując, że polski rząd powinien pomagać Łukaszence. „Konfederacja zdradziła swoją prawdziwą twarz” – oceniła Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy.

- „Łukaszenka był dla Polski bardzo życzliwy, mówię to od dawna, i myśmy wpychali Łukaszenkę w objęcia Putina, i w końcu go wepchniemy, zobaczycie. Przez was, przez Polskę, która działała na zlecenie Amerykanów wepchniemy Białoruś do Rosyjskiej Federacji”

- stwierdził Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji.

Przekonywał, że „zamiast popierać Łukaszenkę”, rządzący „wepchnęli go w objęcia Putina”.

Liderowi Konfederacji odpowiedział Dominik Tarczyński z PiS.

- „To, co powiedział pan Korwin-Mikke jest haniebne. Chciałbym właściwie zwrócić się do wyborców Konfederacji, bo zawsze jak trochę urośnie Konfederacji, to wychodzi Korwin na biało i opowiada tak haniebne rzeczy. To dlatego przez trzydzieści lat będąc w polityce nigdy nie był w rządzie, nigdy nie będzie miał wpływu na polską politykę, nigdy nie będzie rządził i ten głos oddany teraz na Konfederację i wszystkie inne partie, w których był Korwin-Mikke, to jest stracony głos, głos oparty bardzo często na modzie”

- ocenił.

- „Moim zdaniem to jest hańba. To jest Hyde Park. To jest żart polityczny, w mojej ocenie zagrażający Polsce”

- dodał.

Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy stwierdziła natomiast, że „Konfederacja zdradziła swoją prawdziwą twarz”.

- „To, co pan robi, to jest nieodpowiedzialne, Łukaszenka pokaże to w swojej telewizji. To, co pan robi, to jest naprawdę naruszenie polskiej racji stanu”

- podkreśliła.

. @JkmMikke (@KONFEDERACJA_): Wpychaliśmy Łukaszenkę w objęcia Putina. Łukaszenka 20 lat bronił się przez ZBiR-em i teraz będziemy mieli wojska rosyjskie na granicy z Polską#wieszwięcej #Woronicza17 pic.twitter.com/kK31vON2sn — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) October 17, 2021

kak/TVP Info, wPolityce.pl