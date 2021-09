Pożar w Agorze. Wyciekł mail wicenaczelnego ,,Wyborczej’’

Wraca sprawa konfliktu pomiędzy zarządem Agory a kierownictwem „Gazety Wyborczej”. „Press” dotarł do maila wysłanego przez wicenalczelnego „Wyborczej” Jarosława Kurskiego do pracowników, w którym stanowczo krytykuje on zarząd spółki.

W czerwcu Agora podjęła decyzję o połączeniu „Gazety Wyborczej” z portalem Gazeta.pl. Stanowczo sprzeciwiło się temu kierownictwo dziennika, a dymisją groził Adam Michnik. W konsekwencji plany dotyczące połączenia dwóch podmiotów wstrzymano.

„Press” informuje o spotkaniu zarządu z pracownikami całej Agory, po którym mail do pracowników wysłał Jarosław Kurski. Krytykując zarząd spółki zauważył m.in., że kryzys trwa już ponad 100 dni.

- „Oceniam, że Zarząd spółki tkwi w stanie kryzysu przywództwa. Jest też niekompetentny, by zarządzać wyrafinowanym biznesem subskrypcyjnym, który jest głównym gwarantem niezależności Gazety Wyborczej”

- stwierdził.

Przekonuje też, że Agnieszka Siuzdak z zarządu chce przywłaszczyć „sukces subskrypcyjny” gazety.

- „Dla niepoznaki zalewając Was miodem pochwał, oświadczyła, że ma już dla nas gotową strategię biznesu subskrypcyjnego. Ułożyła ją bez naszej wiedzy i zgody, a teraz zapewne wyznaczy nam zadania i będzie wymuszać ich realizację”

- napisał Kurski.

kak/Press.pl, DoRzeczy.pl